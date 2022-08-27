Битва (текущих) середняков. Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.08.2022

Английская Премьер-лига, четвертый тур

27 августа, 14:30. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Платформа Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Стартовые результаты редко можно учитывать серьезно, однако реальность такова, что после трех туров АПЛ "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" идут примерно рядом. Команды находятся в нижней части турнирной таблицы на расстоянии одного очка, и победа каждого из коллективов может сильно вытолкнуть команду вперед.

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Саутгемптон

В последних сезонах за святыми закрепилось реноме "крепкого середнячка". Ральф Хазенхюттль построил довольно интересную команду, часто не только навязывающую борьбу более именитым оппонентам, но и отбирающую очки. Не хватает “Саутгемптону” разве что стабильности, ведь то команда побеждает грандов, то уступает коллективам из зоны вылета.

Но вот старт текущего сезона проходит более или менее успешно. С отрицательной стороны можно выделить разве что первый тур – тогда "святые" уступили "Тоттенхэму" в гостях со счетом 1:4. Интересно, что "шпоры" пропустили первые, но смогли забить в четыре раза больше соперника. Тот случай, когда быстрый гол подопечных Хазенхюттля принес больше беды, чем радости, разозлив лондонцев.

А вот в следующих двух поединках "Саутгемптон" отыгрывался, и смог с проигрышных позиций (в счете) против и "Лидса", и "Лестера" заработать четыре очка. Также среди этой недели у "святых" была разминка в Кубке лиги: они победили "Кембридж Юнайтед" из третьего дивизиона со счетом 3:0. Теперь впереди ждет более именитый "Юнайтед".

Потери хозяев

"Святые" подходят к встрече с двумя потерями: Ливраменто еще с апреля в лазарете, а Перро травмировался как раз в том же первом туре против "Тоттенхэма".

Манчестер Юнайтед

Веселая команда – трудно подобрать более точное описание "манкунианцев". Болельщики "красных дьяволов" должны иметь такие крепкие нервы, которые могут вытерпеть почти все. Этот сезон тоже был полон ожиданий, однако начался он не так, как предполагалось. Предсезонку новоиспеченный наставник провел достаточно сильно, однако в АПЛ "совсем другой футбол". Впереди еще очень много реформ от Тен Хага, но главное, чтобы он получил достаточно времени.

Пока нидерландский тренер может похвастаться только победой над "Ливерпулем". Согласитесь, после двух поражений от “Брентфорда” и “Брайтона” с общим счетом 1:6 – это довольно даже хорошее достижение. Конечно, все еще зависело от формы самих "мерсисайдцев", которые далеко не сверкают, а вот в предыдущем сезоне забили "красным дьяволам" девять голов без ответа. Где жизнь, там есть надежда. Вот и надежда воплотилась в реальность, став победой в главном (ну хотя бы исторически…) матче АПЛ.

Потери гостей

У врачей на базе в Каррингтоне есть над чем работать. После предыдущего поединка из общей группы вылетел Марсьяль. Кроме него, в лазарете находятся Линделеф, Уильямс и Пелистри. Ну и ситуация с Гринвудом известна. Вообще удивительно, чего МЮ до сих пор официально не расторг с ним контракт. Contra Spem Spero?

Последние матчи Саутегмптона и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

23.08. Кембридж Юнайтед – Саутгемптон 0:3 (Кубок лиги)

20.08. Лестер – Саутгемптон 1:2 (АПЛ)

13.08. Саутгемптон – Лидс 2:2 (АПЛ)

06.08. Тоттенхэм – Саутгемптон 4:1 (АПЛ)

30.07. Саутгемптон – Вильярреал 1:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

22.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

13.08. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

07.08. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:2 (АПЛ)

31.07. Манчестер Юнайтед – Райо Вальекано 1:1 (ТМ)

30.07. Манчестер Юнайтед – Атлетико 0:1 (ТМ)

Турнирная таблица АПЛ

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 3 3 0 0 9-2 +7 9 2 "Манчестер Сити" 3 2 1 0 9-3 +6 7 3 "Лидс Юнайтед" 3 2 1 0 7-3 +4 7 4 "Тоттенхэм" 3 2 1 0 7-3 +4 7 5 "Брайтон энд Хоув Альбион" 3 2 1 0 4-1 +3 7 6 "Ньюкасл" 3 1 2 0 5-3 +2 5 7 "Фулхэм" 3 1 2 0 5-4 +1 5 8 "Брентфорд" 3 1 1 1 8-5 +3 4 9 "Кристал Пэлас" 3 1 1 1 4-4 0 4 10 "Ноттингем Форест" 3 1 1 1 2-3 -1 4 11 "Саутгемптон" 3 1 1 1 5-7 -2 4 12 "Челси" 3 1 1 1 3-5 -2 4 13 "Астон Вилла" 3 1 0 2 3-6 -3 3 14 "Манчестер Юнайтед" 3 1 0 2 3-7 -4 3 15 "Борнмут" 3 1 0 2 2-7 -5 3 16 "Ливерпуль" 3 0 2 1 4-5 -1 2 17 "Эвертон" 3 0 1 2 2-4 -2 1 18 "Вулверхэмптон" 3 0 1 2 1-3 -2 1 19 "Лестер Сити" 3 0 1 2 5-8 -3 1 20 "Вест Хэм Юнайтед" 3 0 0 3 0-5 -5 0

Последние пять личных встреч между соперниками

12.02.22. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)

22.08.21. Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

02.02.21. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 9:0 (АПЛ)

29.11.20. Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 2:3 (АПЛ)

13.07.20. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 2:2 (АПЛ)

Цифры и факты

"Саутгемптон" не побеждал "Манчестер Юнайтед" дома с 1998 года.

"Красные дьяволы" в гостях уступили в семи последних матчах АПЛ подряд.

В последних семи поединках между командами из восьми обе забили.

Ставки и коэффициенты на матч Саугтемптон – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Саугтемптон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Леся Украинка должна стать кумиром для фанатов "манкунианцев", а точнее ее известное стихотворение о "надеждах без надежды". Конечно, сезон только начат и впереди еще много времени, однако очки нужно набирать уже сейчас, чтобы не "охать" потом. Однако молитвы МЮ не позволят святым так легко отпустить красному Манчестеру все грехи. Наказание тоже будет. Прогноз: Обе забьют.