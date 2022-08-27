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АПЛ. Арсенал - Фулхэм 2:1. Двойной праздник Артеты

Англия
(1 голосов)

Арсенал дожимает соперника в конце матча

АПЛ. Арсенал - Фулхэм 2:1. Двойной праздник Артеты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, четвертый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Фулхэм” 2:1

Голы: Эдегор 64, Габриэл 86 – Митрович 56

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни (Нкетиа 61) – Эльнени, Джака – Сака, Эдегор (Холдинг 90+5), Мартинелли – Жезус (Томиясу 89)

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим (Стэйнсфилд 88), Адарабийо, Тете (Мбабу 79) – Палинья (Чалоба 88), Харрисон Рид – Бобби Рид, Перейра (Диоп 79), Кебано (Кейрни 69) – Митрович

Предупреждения: Уайт 36, Жезус 45 – Палинья 45, Робинсон 51, Бобби Рид 70

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) АПЛ Габриэл Александр Зинченко Александар Митрович Мартин Эдегор
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