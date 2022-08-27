Арсенал - Фулхэм 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамказ 4-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" дома обыграл "Фулхэм" - со счетом 2:1. Гости открыли счет в поединке в начале второго тайма, благодаря забитому мячу Митровича. Но "пушкари" собрались, дважды поразили ворота соперника и вырвали победу. Таким образом, команда Микеля Артеты набрала максимум очков в первых 4-х турах и возглавляет турнирную таблицу национального первенства.

В свою очередь украинский фланговый защитник "пушкарей" Александр Зинченко получил небольшое растяжение связок в левом колене, и в качестве предосторожности не принял участие в этом матче.

Чемпионат Англии, четвертый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Фулхэм” 2:1

Голы: Эдегор 64, Габриэл 86 – Митрович 56