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Оуэн: Через несколько месяцев у Магуайра ЧМ-2022, поэтому он может думать о том, чтобы уйти в аренду
Защитник сейчас в неоднозначном положении
Фото: soccernews.ru/ Автор - неизвестен
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн дал комментарий о будущем защитника Харри Магуайра:
"Ему предстоит принять по-настоящему важное решение. Через несколько месяцев у него ЧМ-2022, Харри – важная часть состава сборной Англии.
Он будет рассуждать так: "Я хочу вернуться в стартовый состав "Ман Юнайтед". Но и мое место в составе сборной может быть под вопросом". Ситуация интересная. Он капитан команды и может думать о том, чтобы отправиться куда-нибудь в аренду.
Но я не могу представить, чтобы "МЮ" отпустил его в аренду, тем более учитывая то, что он капитан. Мне кажется, он останется и должен будет просто пережить это все", – сказал Оуэн.
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