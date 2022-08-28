Оуэн: Через несколько месяцев у Магуайра ЧМ-2022, поэтому он может думать о том, чтобы уйти в аренду

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн дал комментарий о будущем защитника Харри Магуайра:

"Ему предстоит принять по-настоящему важное решение. Через несколько месяцев у него ЧМ-2022, Харри – важная часть состава сборной Англии.

Он будет рассуждать так: "Я хочу вернуться в стартовый состав "Ман Юнайтед". Но и мое место в составе сборной может быть под вопросом". Ситуация интересная. Он капитан команды и может думать о том, чтобы отправиться куда-нибудь в аренду.

Но я не могу представить, чтобы "МЮ" отпустил его в аренду, тем более учитывая то, что он капитан. Мне кажется, он останется и должен будет просто пережить это все", – сказал Оуэн.