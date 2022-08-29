Вулверхэмптон покупает австрийского бомбардира, Ноттингем Форест арендовал игрока Атлетико

Перед закрытием трансферного окна английские клубы продолжают усиливать свои составы. Так, "Вулверхэмптон" договорился со "Штутгартом" о трансфере 24-летнего австрийского форварда Саши Калайджича. По информации Sky Sports, во вторник нападающий прибудет в Англию, чтобы пройти медосмотр. Переход оценивается в 18 млн. евро (Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн. евро).

Калайджич в прошлом сезоне отыграл лишь 15 матчей в Бундеслиге, много пропустил из-за травмы. А вот сезон 2020/21 был очень продуктивным – Саша забил 16 голов в 33 матчах. Он, в частности, выдал серию из семи результативных поединков подряд. Калайджич дебютировал в составе сборной Австрии в 2020 году, с тех пор сыграл в 15 поединках, забил четыре гола (один из них – в 1/8 финала Евро в ворота Италии).

В то же время "Ноттингем Форест" объявил об аренде до конца сезона левого защитника мадридского "Атлетико" Ренана Лоди. Этот переход 24-летнего бразильца обойдется лесникам в 5 млн. евро. В общей сложности нынешним летом лесники уже потратили 157 млн ​​евро на новых игроков. Лоди – 18-й новичок.

За "Атлетико" Ренан в общей сложности отыграл 118 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.