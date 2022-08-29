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Вулверхэмптон покупает австрийского бомбардира, Ноттингем Форест арендовал игрока Атлетико

Англия
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Клубы АПЛ продолжают шуметь на рынке

Вулверхэмптон покупает австрийского бомбардира, Ноттингем Форест арендовал игрока Атлетико

Новина українською

Перед закрытием трансферного окна английские клубы продолжают усиливать свои составы. Так, "Вулверхэмптон" договорился со "Штутгартом" о трансфере 24-летнего австрийского форварда Саши Калайджича. По информации Sky Sports, во вторник нападающий прибудет в Англию, чтобы пройти медосмотр. Переход оценивается в 18 млн. евро (Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн. евро).

Калайджич в прошлом сезоне отыграл лишь 15 матчей в Бундеслиге, много пропустил из-за травмы. А вот сезон 2020/21 был очень продуктивным – Саша забил 16 голов в 33 матчах. Он, в частности, выдал серию из семи результативных поединков подряд. Калайджич дебютировал в составе сборной Австрии в 2020 году, с тех пор сыграл в 15 поединках, забил четыре гола (один из них – в 1/8 финала Евро в ворота Италии).

В то же время "Ноттингем Форест" объявил об аренде до конца сезона левого защитника мадридского "Атлетико" Ренана Лоди. Этот переход 24-летнего бразильца обойдется лесникам в 5 млн. евро. В общей сложности нынешним летом лесники уже потратили 157 млн ​​евро на новых игроков. Лоди – 18-й новичок.

За "Атлетико" Ренан в общей сложности отыграл 118 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

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В статье: трансферы Вулверхэмптон Ноттингем Форест (Ноттингем) Ренан Лоди Саша Калайджич
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