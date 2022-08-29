  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Конте о том, когда Тоттенхэм поборется с Ман Сити и Ливерпулем: Нам нужно ещё два трансферных окна
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте о том, когда Тоттенхэм поборется с Ман Сити и Ливерпулем: Нам нужно ещё два трансферных окна

Англия
(1 голосов)

"Шпоры" действительно сильно прибавили при Конте

Конте о том, когда Тоттенхэм поборется с Ман Сити и Ливерпулем: Нам нужно ещё два трансферных окна

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте в интервью рассказал о работе с новыми игроками, а также о том, когда "шпоры" смогут навязать борьбу топ-клубам.

"С новыми игроками мы начали работать только полтора месяца назад. Когда нужно играть каждые три дня, вполне естественно проводить ротацию. Футболисты должны быть достаточно умны, чтобы понимать, что порой нужно начать матч на скамейке, потом выйти и изменить его ход.

И за это время клуб имеет возможность понять, действительно ли удалось собрать полностью подходящий состав или есть над чем поработать.

Если сравнивать с прошлым сезоном, сейчас мы ближе к идеалу. Однако для того, чтобы присоединиться к другим клубам на топ-уровне, нам необходимы время, терпение и трансферные окна. Нам нужны еще как минимум два трансферных окна для выхода на такой же уровень", – сказал Конте.

"Тоттенхэм" начал борьбу за титул АПЛ, набрав 10 из 12 возможных очков. В воскресенье команда итальянца обыграла 2:0 "Ноттингем Форест". Оба гола забил Харри Кейн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде