Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте о том, когда Тоттенхэм поборется с Ман Сити и Ливерпулем: Нам нужно ещё два трансферных окна
"Шпоры" действительно сильно прибавили при Конте
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте в интервью рассказал о работе с новыми игроками, а также о том, когда "шпоры" смогут навязать борьбу топ-клубам.
"С новыми игроками мы начали работать только полтора месяца назад. Когда нужно играть каждые три дня, вполне естественно проводить ротацию. Футболисты должны быть достаточно умны, чтобы понимать, что порой нужно начать матч на скамейке, потом выйти и изменить его ход.
И за это время клуб имеет возможность понять, действительно ли удалось собрать полностью подходящий состав или есть над чем поработать.
Если сравнивать с прошлым сезоном, сейчас мы ближе к идеалу. Однако для того, чтобы присоединиться к другим клубам на топ-уровне, нам необходимы время, терпение и трансферные окна. Нам нужны еще как минимум два трансферных окна для выхода на такой же уровень", – сказал Конте.
"Тоттенхэм" начал борьбу за титул АПЛ, набрав 10 из 12 возможных очков. В воскресенье команда итальянца обыграла 2:0 "Ноттингем Форест". Оба гола забил Харри Кейн.
Популярное сейчас
- Матч Металлист - Ингулец одновременно показывает Setanta и УНИАН
- Суркис отреагировал на слова Луческу о возможном уходе из Динамо
- Гасперини: Будущее Малиновского? Посмотрим, что будет в среду
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО