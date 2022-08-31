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Челси объявил о 70-миллионом трансфере Фофана

Англия
(3 голосов)

21-летний центрбек стал шестым новичком синих 

Челси объявил о 70-миллионом трансфере Фофана

Фото:twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник “Лестера” Уэсли Фофана официально перешел в лондонский “Челси” за 70 миллионов фунтов (81 млн евро).

21-летний центрбек подписал контракт с “синими” на семь лет.

Фофана стал шестым новичком “синих” в летнее межсезонье. Ранее лондонский клуб подписал Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Марка Кукурелью, Карни Чуквуэмеку и Чезаре Казадеи. “Челси” отдал за новых футболистов более 250 млн фунтов (290 млн евро).

Фофана перешел в “Лестер” два года назад из французского “Сент-Этьена” за 31 млн фунтов. Большую часть прошлого сезона центрбек пропустил из-за травмы. Всего Фофана провел за “Лестер” 52 матча, из них 37 в Премьер-лиге.

“Я очень счастлив, я перешел в “Челси” ради того, чтобы выигрывать трофеи – Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги, все. Я здесь для того, чтобы побеждать и этот клуб создан, чтобы выигрывать”, – сказал Фофана о своем трансфере.

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В статье: Английская Премьер-лига трансферы Челси (Лондон) АПЛ Лестер Сити Уэсли Фофана
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