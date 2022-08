АПЛ. Ливерпуль на последних секундах вырвал волевую победу над Ньюкаслом

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Андре Марринер

К этому матчу “Ньюкасл” подходил с нулем в графе поражений. Собственно, и на 97-й минуте сегодняшнего поединка эта статистика не потеряла актуальности, но тогда произошло чудо…

Старт встречи сопровождался многими паузами, в том числе из-за повреждений и множества аутов или стандартов. Собственно, поэтому к первому тайму было добавлено четыре минуты. “Ливерпуль” больше держал мяч, но гости компенсировали это своими контратаками.

Первый момент был от хозяев: Фирмино вывел Диаса один на один с голкипером, тот обвел Поупа, но с острого угла уже не попал в ворота – пробил выше. "Сороки" в ответ ущипнули очень больно.

“Ньюкасл” пошел позиционной атакой на ворота соперника, Хендерсон пытался вынести мяч, но отдал его Логстаффу. Тот прострелил на Исака, а швед замкнул круглого в ворота. Первый гол в АПЛ в дебютном матче для шведа. Казалось, что лучше и не придумаешь.

HALF-TIME Liverpool 0-1 Newcastle Advantage Newcastle at the interval thanks to a superb Alexander Isak strike #LIVNEW pic.twitter.com/lWc3UJaIea

Но это лучше произошло на 55-й минуте: Исак праздновал свой дубль. Швед убежал от Гомеса в штрафную, затем остановился и обыграл того же Джо и расстрелял ворота Алиссона. Все испортили арбитры, зафиксировавшие офсайд. После этого начался перелом.

"Ньюкасл" ощутимо подсел в физическом плане. “Ливерпуль” показывал на поле тот же футбол, но получатся началось больше, ведь появились дополнительные зоны. В одну из таких ворвался Фирмино и перевел мяч в левый угол ворот после прострела Салаха. До этого Бобби час вертелся в чужой штрафной и не мог найти себе хотя бы один момент. Третий гол для бразильца в последних двух матчах. Так и место в основе можно вернуть.

"Сороки" после пропущенного снова начали более плотно играть в обороне, но в контрнаступления теперь не ходили так часто. Клопп решил освежить игру и угадал с заменами: Карвалью и Цимикас хорошо насытили левый фланг атаки.

Именно португалец и стал героем матча. "Ливерпуль" до 90+8 минуты подал 12 угловых и все были "в молоко". А вот 13-й стал счастливым для "мерсисайдцев". После подачи в штрафную началась суматоха, в которой наиболее резким был Карвалью: он в касание расстрелял ворота Поупа, пробив ему над головой. Фабиу в ​​возрасте 20 лет и один день стал самым молодым игроком, который вырывал победу для “Ливерпуля” в дополнительное время во всей истории АПЛ. Также это второй самый поздний мяч игрока "мерсисайдцев" в Премьер-лиге. Вписал свое имя в историю.

FULL-TIME Liverpool 2-1 Newcastle



An incredible finale as Liverpool grab the win with the last kick of the match, thanks to Fabio Carvalho's close-range finish#LIVNEW pic.twitter.com/d9on3kr4KW