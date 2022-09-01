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АПЛ. Ливерпуль на последних секундах вырвал волевую победу над Ньюкаслом

Англия
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(2 голосов)

“Мерсисайдцы” вымучили три очка

АПЛ. Ливерпуль на последних секундах вырвал волевую победу над Ньюкаслом

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Андре Марринер

К этому матчу “Ньюкасл” подходил с нулем в графе поражений. Собственно, и на 97-й минуте сегодняшнего поединка эта статистика не потеряла актуальности, но тогда произошло чудо…

Старт встречи сопровождался многими паузами, в том числе из-за повреждений и множества аутов или стандартов. Собственно, поэтому к первому тайму было добавлено четыре минуты. “Ливерпуль” больше держал мяч, но гости компенсировали это своими контратаками.

Первый момент был от хозяев: Фирмино вывел Диаса один на один с голкипером, тот обвел Поупа, но с острого угла уже не попал в ворота – пробил выше. "Сороки" в ответ ущипнули очень больно.

“Ньюкасл” пошел позиционной атакой на ворота соперника, Хендерсон пытался вынести мяч, но отдал его Логстаффу. Тот прострелил на Исака, а швед замкнул круглого в ворота. Первый гол в АПЛ в дебютном матче для шведа. Казалось, что лучше и не придумаешь.

Но это лучше произошло на 55-й минуте: Исак праздновал свой дубль. Швед убежал от Гомеса в штрафную, затем остановился и обыграл того же Джо и расстрелял ворота Алиссона. Все испортили арбитры, зафиксировавшие офсайд. После этого начался перелом.

"Ньюкасл" ощутимо подсел в физическом плане. “Ливерпуль” показывал на поле тот же футбол, но получатся началось больше, ведь появились дополнительные зоны. В одну из таких ворвался Фирмино и перевел мяч в левый угол ворот после прострела Салаха. До этого Бобби час вертелся в чужой штрафной и не мог найти себе хотя бы один момент. Третий гол для бразильца в последних двух матчах. Так и место в основе можно вернуть.

"Сороки" после пропущенного снова начали более плотно играть в обороне, но в контрнаступления теперь не ходили так часто. Клопп решил освежить игру и угадал с заменами: Карвалью и Цимикас хорошо насытили левый фланг атаки.

Именно португалец и стал героем матча. "Ливерпуль" до 90+8 минуты подал 12 угловых и все были "в молоко". А вот 13-й стал счастливым для "мерсисайдцев". После подачи в штрафную началась суматоха, в которой наиболее резким был Карвалью: он в касание расстрелял ворота Поупа, пробив ему над головой. Фабиу в ​​возрасте 20 лет и один день стал самым молодым игроком, который вырывал победу для “Ливерпуля” в дополнительное время во всей истории АПЛ. Также это второй самый поздний мяч игрока "мерсисайдцев" в Премьер-лиге. Вписал свое имя в историю.

Теперь "Ливерпуль" идет пятым, всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов. В этом туре обогнать "мерсисайдцев" сможет только МЮ и только благодаря победе. "Ньюкасл" остался на 11 месте.

Ливерпуль – Ньюкасл 2:1

Голы: Фирмино 61, Карвалью 90+8 – Исак 38

Ливерпуль: Алиссон – Трент (Карвалью 71), Гомес, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 71) – Эллиот, Фабинью, Хендерсон (Милнер 71) – Салах, Фирмино, Диас

Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Ласселс, Берн, Таргетт – Виллок, Лонгстофф, Фрейзер (Мерфи 64) – Альмирон (Андерсон 84), Исак (Вуд 64), Жоэлинтон

Предупреждения: Ласселс 87, Триппьер 90

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В статье: Ливерпуль Ньюкасл Роберто Фирмино Александр Исак Фабио Карвальо
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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.09.2022 в 00:30
Матч - фантастика , в стилі бороди-Клопа !
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Spokoyno (Київ)
01.09.2022 в 00:32
Дійсно стільки біготні та боротьби, а на виході...
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