Челси не смог подписать россиянина из-за санкций Великобритании

"Челси" в последние дни трансферного окна пытался подписать нападающего московского "Динамо" Арсена Захаряна, сообщает TalkSport. У 19-летнего форварда возникли проблемы с получением рабочей визы.

"Динамо" якобы получил предложение от "Челси" 25 августа. "Синие" активировали пункт об отступных в контракте россиянина и предлагали 12,6 миллионов фунтов за игрока.

Нападающий дал добро на трансфер, но ему не удалось открыть рабочую визу из-за санкций Великобритании в связи с полномасштабным вторжением россии.