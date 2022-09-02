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Челси не смог подписать россиянина из-за санкций Великобритании

Англия
Обновлено
(1 голосов)

"Синих" впечатлил нападающий московского "Динамо"

Челси не смог подписать россиянина из-за санкций Великобритании

Фото: твиттер

Новина українською

"Челси" в последние дни трансферного окна пытался подписать нападающего московского "Динамо" Арсена Захаряна, сообщает TalkSport. У 19-летнего форварда возникли проблемы с получением рабочей визы.

"Динамо" якобы получил предложение от "Челси" 25 августа. "Синие" активировали пункт об отступных в контракте россиянина и предлагали 12,6 миллионов фунтов за игрока.

Нападающий дал добро на трансфер, но ему не удалось открыть рабочую визу из-за санкций Великобритании в связи с полномасштабным вторжением россии.

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В статье: Динамо (Москва) Челси (Лондон) война с Россией
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Источник:
talksport.com

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
02.09.2022 в 17:43
Ще чого не вистачало! Хай сидить собі в параші і там грає. Він же 100% не засуджував війну то і нема чого йому робити у нормальній країні. А Британї велике Дякую за міцну на непохитну позицію підтримки України.
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