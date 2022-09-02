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Челси не смог подписать россиянина из-за санкций Великобритании
"Синих" впечатлил нападающий московского "Динамо"
Фото: твиттер
"Челси" в последние дни трансферного окна пытался подписать нападающего московского "Динамо" Арсена Захаряна, сообщает TalkSport. У 19-летнего форварда возникли проблемы с получением рабочей визы.
"Динамо" якобы получил предложение от "Челси" 25 августа. "Синие" активировали пункт об отступных в контракте россиянина и предлагали 12,6 миллионов фунтов за игрока.
Нападающий дал добро на трансфер, но ему не удалось открыть рабочую визу из-за санкций Великобритании в связи с полномасштабным вторжением россии.
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