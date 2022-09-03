АПЛ. Тоттенхэм – Фулхэм 2:1. Шпоры продолжают давить в таблице на Арсенал и Сити

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Лондонское дерби точно удалось. Пусть и большое преимущество было на стороне хозяев, однако гости имели шанс зацепиться за ничью и едва не воспользовались им. Льорис и Лено выдали очень мощный матч.

“Дачники” неплохо держались первый тайм, однако основное слово здесь “держались”, ведь играл “Тоттенхэм”. Уже на восьмой минуте вынужден был выручать Лено: немец вытащил из угла удар низом от Кейна. На 12-й минуте Сон выполнил стандарт и его навес залетел в ворота. Правда, VAR отменил этот гол, ведь тот же Кейн был в офсайде и активно участвовал в эпизоде.

После этого в штрафной "Фулхэма" было еще два пожара, где расстрельные удары Сона и Кейна парировали защитники, также тот же кореец попал в перекладину. Такое количество моментов вылилось в гол на 40-й минуте. Ришарлисон с Хойбьергом здорово комбинировали вблизи штрафного гостей, бразилец вывел датчанина на ударную позицию и тот с 10 метров обыграл Лено. Второй гол для Хойбьерга в этом сезоне. Забивает он исключительно лондонским командам.

На старте второй половины встречи и "дачники" создали момент. Рикошет после удара Митровича полетел в створ, и Льорис, который почти час отдыхал, едва достал до этого мяча. Ответили хозяева на это еще большими проблемами для Лено, но немец справился, кончиками пальцев переведя круглого на угловой после удара Сессеньона.

Горячей получилась концовка встречи. На 75-й минуте преимущество “Тоттенхэма” удвоил Кейн, находясь в нужное время в нужном месте. Потом Сон в стиле кунг-фу попал в штангу, а через несколько секунд "Фулхэм" сократил отставание благодаря голу Митровича: серб убрал на замахе Ромеро в штрафной и обыграл Льориса.

Another game, another goal ???? pic.twitter.com/Ha3pcShFGM — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 3, 2022

На 89-й еще раз сработала связка Митрович-Ромеро: нападающий пробил, защитник "шпор" задел мяч - тот полетел в угол. Льорис снова парировал после рикошета. Точку должен был поставить Ришарлисон на 90-й минуте, и он думал, что так сделал, ведь после забитого гола побежал праздновать без футболки, но… Мяч отменил VAR из-за офсайда Сессеньона, который был эпизодом раньше, а вот желтая осталась в пассиве бразильца.

Уверена, хорошая победа “Тоттенхэма”. Такое в этом сезоне было только в первом туре против “Саутгемптона”. На момент финального свистка "шпоры" вторые в турнирке, но их может подвинуть "Манчестер Сити", который сегодня же играет с "Астон Виллой". "Фулхэм" должен понимать, что выжал почти все, что мог. Пока команда находится внутри таблицы – на 10 месте.

"Тоттенхэм" - "Фулхэм" 2:1

Голы: Хойбьерг 40, Кейн 75 – Митрович 83

Тоттенхэм: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле – Эмерсон, Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон – Ришарлисон, Сон (Перишич 84) – Кейн (Кулусевский 78)

Фулхэм: Лено – Тете, Адарабиойо, Рим, Робинсон – Г. Рид, Пальинья (Винисиус 85) – Б.Рид (Джеймс 60), Перейра (Кейрни 61), Кебано (Виллиан 60) – Митрович

Предупреждения: Ромеро 27, Бентанкур 69, Ришарлисон 90+1 – Тете 36, Б. Рид 55, Пальинья 63, Митрович 86