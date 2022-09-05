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Таланты Челси стали первыми братом и сестрой, сыгравшими за сборную Англии
Каждый за свою, естественно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболистка "Челси" и сборной Англии Лорен Джеймс дебютировала за женскую национальную команду в матче отборочного турнира чемпионата мира-2023 против Австрии (2:0).
Джеймс вышла на замену на 79-й минуте встречи. Впервые она вызывалась в расположение женской сборной еще в 2020 году в возрасте 18 лет. Однако из-за травм девушка не смогла выступить за национальную команду. Следующее приглашение в сборную Лорен получила в конце августа этого года.
England debut!! A dream come true????????Annnd qualified W/C @lionesses pic.twitter.com/kTuBhSUth1— Lauren James (@laurenjamess22) September 3, 2022
Отметим, что брат Лорен, защитник "Челси" Рис Джеймс также играет за сборную Англии. Он вызывается в национальную команду с 2020 года. Таким образом, Лорен и Рис стали первыми братом и сестрой, выступавшими за основную сборную Англии.
❤️???????? https://t.co/aEUgC027Xu— Lauren James (@laurenjamess22) September 4, 2022
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