Таланты Челси стали первыми братом и сестрой, сыгравшими за сборную Англии

Футболистка "Челси" и сборной Англии Лорен Джеймс дебютировала за женскую национальную команду в матче отборочного турнира чемпионата мира-2023 против Австрии (2:0).

Джеймс вышла на замену на 79-й минуте встречи. Впервые она вызывалась в расположение женской сборной еще в 2020 году в возрасте 18 лет. Однако из-за травм девушка не смогла выступить за национальную команду. Следующее приглашение в сборную Лорен получила в конце августа этого года.

Отметим, что брат Лорен, защитник "Челси" Рис Джеймс также играет за сборную Англии. Он вызывается в национальную команду с 2020 года. Таким образом, Лорен и Рис стали первыми братом и сестрой, выступавшими за основную сборную Англии.