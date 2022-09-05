Лидер Челси подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом

Защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс обновил контракт с "синими" до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на год. Джеймс – выпускник академии Кобхэма, впервые он потренировался в школе "Челси" в возрасте 6 лет.

"Я на седьмом небе от счастья, я благодарен болельщикам, новому владельцу и всем, кто причастен к клубу. Мне не терпится увидеть, что нас ждет в будущем, и я уверен, что у нас будет шанс выиграть много трофеев", - отметил 22-летний Рис.

Джеймс уже провел 128 матчей за "синих".