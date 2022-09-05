Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Челси подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом
С возможностью продления
Chelsea
Защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс обновил контракт с "синими" до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на год. Джеймс – выпускник академии Кобхэма, впервые он потренировался в школе "Челси" в возрасте 6 лет.
"Я на седьмом небе от счастья, я благодарен болельщикам, новому владельцу и всем, кто причастен к клубу. Мне не терпится увидеть, что нас ждет в будущем, и я уверен, что у нас будет шанс выиграть много трофеев", - отметил 22-летний Рис.
Джеймс уже провел 128 матчей за "синих".
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Известно, сколько Жирона предлагала Динамо за Цыганкова
- Россияне установили запрет на передвижение местных жителей в Херсонской области
- Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 5-11 сентября
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО