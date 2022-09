Диего Коста не получил разрешение на работу в Англии

Диего Косте не дали разрешение на работу в Англии, необходимое для перехода в "Вулверхэмптон", сообщает CBS Sports Бен Джекобс."Волки" подали аппеляцию на решение Футбольной ассоциации.

Для получения документа игрок должен набрать суммарно 15 баллов по уровню последнего клуба, игры за сборную и количества проведенных минут на поле за последнее время. Коста набрал от 10 до 14 очков.

Wolves are appealing Diego Costa's rejected work permit with the Exceptions Panel. Not an easy task post-Brexit. FA also made criteria more stringent after stats showed 55% of non-EAA players granted work permits played less than EPL average & 1/3 got no games in second season.