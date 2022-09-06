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Диего Коста не получил разрешение на работу в Англии
После выхода Великобритании из ЕС, правила ужесточились
Фото: twitter.com/diegocosta
Диего Косте не дали разрешение на работу в Англии, необходимое для перехода в "Вулверхэмптон", сообщает CBS Sports Бен Джекобс."Волки" подали аппеляцию на решение Футбольной ассоциации.
Для получения документа игрок должен набрать суммарно 15 баллов по уровню последнего клуба, игры за сборную и количества проведенных минут на поле за последнее время. Коста набрал от 10 до 14 очков.
Wolves are appealing Diego Costa's rejected work permit with the Exceptions Panel. Not an easy task post-Brexit. FA also made criteria more stringent after stats showed 55% of non-EAA players granted work permits played less than EPL average & 1/3 got no games in second season.— Ben Jacobs (@JacobsBen) September 6, 2022
Рассмотрение апелляции завершится в ближайшие несколько суток. Тогда ассоциация и примет окончательное решение.
The Telegraph сообщает, что в случае неудачи, "Вулверхэмптон" может подписать Энди Кэрролла. 33-летний англичанин является свободным агентам после ухода из "Вест Бромвича".
Напомним, что новичок "волков" Саша Калайджич, перешедший из "Штутгарта" получил повреждение крестов в дебютном матче.
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