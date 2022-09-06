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Диего Коста не получил разрешение на работу в Англии

Англия
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Диего Коста не получил разрешение на работу в Англии

Фото: twitter.com/diegocosta

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Диего Косте не дали разрешение на работу в Англии, необходимое для перехода в "Вулверхэмптон", сообщает CBS Sports Бен Джекобс."Волки" подали аппеляцию на решение Футбольной ассоциации.

Для получения документа игрок должен набрать суммарно 15 баллов по уровню последнего клуба, игры за сборную и количества проведенных минут на поле за последнее время. Коста набрал от 10 до 14 очков.

Рассмотрение апелляции завершится в ближайшие несколько суток. Тогда ассоциация и примет окончательное решение.

The Telegraph сообщает, что в случае неудачи, "Вулверхэмптон" может подписать Энди Кэрролла. 33-летний англичанин является свободным агентам после ухода из "Вест Бромвича".

Напомним, что новичок "волков" Саша Калайджич, перешедший из "Штутгарта" получил повреждение крестов в дебютном матче.

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В статье: Энди Кэрролл Вулверхэмптон Диего Коста Саша Калайджич
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