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Линекер об увольнении Тухеля: Боэли сразу начал следовать политике Абрамовича

Англия
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Так и есть

Линекер об увольнении Тухеля: Боэли сразу начал следовать политике Абрамовича

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны", "Лестера" и сборной Англии Гари Линекер отреагировал на увольнение Томаса Тухеля из "Челси".

"Челси" уволил Томаса Тухеля. Новому владельцу (Тодду Боэли) не потребовалось много времени, чтобы начать следовать политике своего предшественника (Романа Абрамовича) – избавляться от тренера при первом же серьезном спаде", – написал бывший нападающий сборной Англии.

Томас возглавлял "Челси" с января 2021 года, когда был уволен Фрэнк Лэмпард. Немецкий специалист выиграл с клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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В статье: Роман Абрамович Томас Тухель Гари Линекер Тодд Боэли
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