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Линекер об увольнении Тухеля: Боэли сразу начал следовать политике Абрамовича
Так и есть
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Барселоны", "Лестера" и сборной Англии Гари Линекер отреагировал на увольнение Томаса Тухеля из "Челси".
"Челси" уволил Томаса Тухеля. Новому владельцу (Тодду Боэли) не потребовалось много времени, чтобы начать следовать политике своего предшественника (Романа Абрамовича) – избавляться от тренера при первом же серьезном спаде", – написал бывший нападающий сборной Англии.
Chelsea have fired Thomas Tuchel. Didn’t take long for the new owner to follow his predecessor’s policy of getting rid at the first real dip in form.— Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) September 7, 2022
Томас возглавлял "Челси" с января 2021 года, когда был уволен Фрэнк Лэмпард. Немецкий специалист выиграл с клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
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