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Челси решил не подписывать Почеттино из-за сомнений в том, что аргентинец может завоевывать трофеи

Англия
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Поттер в своей карьере выиграл только Кубок Швеции

Челси решил не подписывать Почеттино из-за сомнений в том, что аргентинец может завоевывать трофеи

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Челси" нравился Маурисио Почеттино и в клубе даже были готовы с ним встретиться, но руководство сомневается, что аргентинец способен бороться за трофеи, сообщает The Times. Менеджер знал, что все равно назначат Поттера.

В клубе сомневаются, что он может завоевывать трофеи из-за его поражения в финале Лиги чемпионов-2019 от "Ливерпуля".

Поттера в "Челси", в свою очередь, считают лучшим молодым тренером Европы. Он вывел шведский "Эстерсунд" в Лигу Европы, а также показывал стабильные результаты с хорошим футболом в "Брайтоне".

В клубе надеются, что он сможет строить долгосрочный проект, как Юрген Клопп в "Ливерпуле" или Пеп Гвардиола в "Сити".

Напомним, что Грэм подпишет 5-летний контракт с "Челси". Он уже прибыл на базу клуба в Кобхэме.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Грэм Поттер
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Источник:
thetimes.co.uk

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