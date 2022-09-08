Челси решил не подписывать Почеттино из-за сомнений в том, что аргентинец может завоевывать трофеи

"Челси" нравился Маурисио Почеттино и в клубе даже были готовы с ним встретиться, но руководство сомневается, что аргентинец способен бороться за трофеи, сообщает The Times. Менеджер знал, что все равно назначат Поттера.

В клубе сомневаются, что он может завоевывать трофеи из-за его поражения в финале Лиги чемпионов-2019 от "Ливерпуля".

Поттера в "Челси", в свою очередь, считают лучшим молодым тренером Европы. Он вывел шведский "Эстерсунд" в Лигу Европы, а также показывал стабильные результаты с хорошим футболом в "Брайтоне".

В клубе надеются, что он сможет строить долгосрочный проект, как Юрген Клопп в "Ливерпуле" или Пеп Гвардиола в "Сити".

Напомним, что Грэм подпишет 5-летний контракт с "Челси". Он уже прибыл на базу клуба в Кобхэме.