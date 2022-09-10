Диего Коста уже прибыл в Англию для подписания контракта с Вулверхэмптоном

Испанский форварда бразильского происхождения Диего Коста прибыл в Англию для заключения контракта с "Вулверхэмптоном". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Отмечается, что Коста перешел на права свободного агента. Стороны подписали контракт сроком год.

Последним клубом Диего был "Атлетико Минейро", за который он выступал с августа 2021-го по январь 2022-го. С этого момента нападающий находится без команды.

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Напомним, что в 2014-2018 гг. Коста уже выступал в Англии. Он провел этот период в лондонском "Челси", в общей сложности сыграв в АПЛ 89 матчей, отличившись 52 голами и 18 ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в три миллиона евро.

Добавим, что сейчас "Вулверхэмптон" находится на 14 позиции турнирной таблицы Премьер-лиги.