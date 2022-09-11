L`Equipe: Перед наймом Поттера в Челси Боэли рассматривал экс-коуча Марокко Халилходжича

Недавно англичанин Грэм Поттер был нанят на должность главного тренера "Челси". Как сообщает издание L`Equipe, перед назначением тренера "Брайтона" владелец лондонского гранда Тодд Боэли рассматривал и другого кандидата.

По информации издания, в процессе поиска тренера на замену Томасу Тухелю, неназванный агент предложил менеджменту "Челси" нанять боснийского коуча Вахида Халилходжича. Как сообщается, Тодд Боэли даже провел встречу с представителями боснийца.

Последним местом работы Халилходжича была сборная Марокко, откуда его выгнали после выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре. Последним клубом, с которым работал Вахид, является "Нант". Босниец занял с командой 12 место в Лиге 1 в сезоне 2018/19.