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Робертсон пропустит матч с Аяксом. Он 8-й травмированный у Ливерпуля
Впереди очень интенсивный отрезок перед ЧМ
Фото: twitter.com/LFC
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ситуацией в клубном лазарете, где сейчас 8 человек. В самой концовке матча против "Наполи" травмировался крайний защитник Энди Робертсон.
"Роббо не готов на сто процентов. Он почувствовал что-то в самом конце матча – на 93-й или какой-то такой минуте. На следующий день он понял, что что-то не так. Но да, я бы сказал, что он вернется как минимум после паузы на матчи сборных.
Кертис не готов играть. Фабиу тренировался вчера, он сможет выйти на поле против "Аякса".
Не думаю, что Наби Кейта поедет в сборную. Ожидается, что он вернется где-то в октябре. У Окслейд-Чемберлена схожая ситуация. Поэтому этих парней нет в составе на матчи Лиги чемпионов", – сказал Клопп.
Помимо Робертсона у "Ливерпуля" травмировано 7 игроков. Это Джордан Хендерсон, Ибраима Конате, Кертис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен, Куивин Келлехер, Кэлвин Рэмзи, Наби Кейта и Энди Робертсон.
Завтра "Ливерпулю" дома играть с "Аяксом" в Лиге чемпионов. Матч начнется в 22:00.
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