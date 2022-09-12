Робертсон пропустит матч с Аяксом. Он 8-й травмированный у Ливерпуля

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ситуацией в клубном лазарете, где сейчас 8 человек. В самой концовке матча против "Наполи" травмировался крайний защитник Энди Робертсон.

"Роббо не готов на сто процентов. Он почувствовал что-то в самом конце матча – на 93-й или какой-то такой минуте. На следующий день он понял, что что-то не так. Но да, я бы сказал, что он вернется как минимум после паузы на матчи сборных.

Кертис не готов играть. Фабиу тренировался вчера, он сможет выйти на поле против "Аякса".

Не думаю, что Наби Кейта поедет в сборную. Ожидается, что он вернется где-то в октябре. У Окслейд-Чемберлена схожая ситуация. Поэтому этих парней нет в составе на матчи Лиги чемпионов", – сказал Клопп.