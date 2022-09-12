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Робертсон пропустит матч с Аяксом. Он 8-й травмированный у Ливерпуля

Англия
(2 голосов)

Впереди очень интенсивный отрезок перед ЧМ

Робертсон пропустит матч с Аяксом. Он 8-й травмированный у Ливерпуля

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ситуацией в клубном лазарете, где сейчас 8 человек. В самой концовке матча против "Наполи" травмировался крайний защитник Энди Робертсон.

"Роббо не готов на сто процентов. Он почувствовал что-то в самом конце матча – на 93-й или какой-то такой минуте. На следующий день он понял, что что-то не так. Но да, я бы сказал, что он вернется как минимум после паузы на матчи сборных.

Кертис не готов играть. Фабиу тренировался вчера, он сможет выйти на поле против "Аякса".

Не думаю, что Наби Кейта поедет в сборную. Ожидается, что он вернется где-то в октябре. У Окслейд-Чемберлена схожая ситуация. Поэтому этих парней нет в составе на матчи Лиги чемпионов", – сказал Клопп.

Помимо Робертсона у "Ливерпуля" травмировано 7 игроков. Это Джордан Хендерсон, Ибраима Конате, Кертис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен, Куивин Келлехер, Кэлвин Рэмзи, Наби Кейта и Энди Робертсон.

Завтра "Ливерпулю" дома играть с "Аяксом" в Лиге чемпионов. Матч начнется в 22:00.

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В статье: Аякс (Амстердам) Ливерпуль Наполи (Неаполь) Эндрю Робертсон
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Источник:
liverpoolfc.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
12.09.2022 в 17:50
ЖАХ... Гри поки НЕМА, а тут ще стільки повилітало... нехай і більшість з "підоснови"... А без доброї лави наразі нічого досягнути не вдасться!
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