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Официально: Ньюкасл подписал бывшего вратаря Ливерпуля Кариуса
Замена для травмированного резервиста
Фото: твиттер
"Ньюкасл" объявил о подписании вратаря Лориса Кариуса. 29-летний немец подписал краткосрочный контракт до января 2023-го.
В соглашении прописана опция продления ещё на полгода до конца сезона.
Кариус заменит травмировавшегося резервного голкипера Карла Дарлоу. Основной вратарь "сорок" в этом сезоне – Ник Поуп.
✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.— Newcastle United FC (@NUFC) September 12, 2022
Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️
Два последних сезона немец провел в аренде за "Унион" Берлин. Он сыграл всего 5 матчей, в которых пропустил 4 гола. Три матча Кариус отстоял "на ноль".
С 2016-го Кариус числился в "Ливерпуле", когда его купили из "Майнца" за 6 миллионов евро.
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