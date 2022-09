Официально: Ньюкасл подписал бывшего вратаря Ливерпуля Кариуса

"Ньюкасл" объявил о подписании вратаря Лориса Кариуса. 29-летний немец подписал краткосрочный контракт до января 2023-го.

В соглашении прописана опция продления ещё на полгода до конца сезона.

Кариус заменит травмировавшегося резервного голкипера Карла Дарлоу. Основной вратарь "сорок" в этом сезоне – Ник Поуп.

✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.



Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️