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Официально: Ньюкасл подписал бывшего вратаря Ливерпуля Кариуса

Англия
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Замена для травмированного резервиста

Официально: Ньюкасл подписал бывшего вратаря Ливерпуля Кариуса

Фото: твиттер

Новина українською

"Ньюкасл" объявил о подписании вратаря Лориса Кариуса. 29-летний немец подписал краткосрочный контракт до января 2023-го.

В соглашении прописана опция продления ещё на полгода до конца сезона.

Кариус заменит травмировавшегося резервного голкипера Карла Дарлоу. Основной вратарь "сорок" в этом сезоне – Ник Поуп.

Два последних сезона немец провел в аренде за "Унион" Берлин. Он сыграл всего 5 матчей, в которых пропустил 4 гола. Три матча Кариус отстоял "на ноль".

С 2016-го Кариус числился в "Ливерпуле", когда его купили из "Майнца" за 6 миллионов евро.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Лорис Кариус
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