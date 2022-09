Вынужденная мера. Клуб Миколенко подписал экс-голкипера Лестера

37-летний голкипер Элдин Якупович стал игроком "Эвертона". "Ириски" подписали со швейцарцем краткосрочный контракт сроком на шесть месяцев. Клуб АПЛ был в поисках нового вратаря из-за травм Джордана Пикфорда и Энди Лонергана.

Трансфер Якуповича состоялся на правах свободного агента. Этим летом он покинул "Лестер", в составе которого находился с 2017 года. На его счету всего 4 матча.

Ранее футболист также выступал за "Халл Сити", "Лейтон Ориент", "Арис Салоники", московский "локомотив" и "Грассхоппер Цюрих".

Добавим, что Пикфорд будет вне игры до конца сентября из-за травмы бедра, полученной в матче с "Ливерпулем" 3 сентября. А Лонерган будет отсутствовать ближайшие несколько недель, восстанавливаясь после травмы колена.

