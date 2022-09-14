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Вынужденная мера. Клуб Миколенко подписал экс-голкипера Лестера
Краткосрочный контракт
Фото: evertonfc.com
37-летний голкипер Элдин Якупович стал игроком "Эвертона". "Ириски" подписали со швейцарцем краткосрочный контракт сроком на шесть месяцев. Клуб АПЛ был в поисках нового вратаря из-за травм Джордана Пикфорда и Энди Лонергана.
Трансфер Якуповича состоялся на правах свободного агента. Этим летом он покинул "Лестер", в составе которого находился с 2017 года. На его счету всего 4 матча.
Ранее футболист также выступал за "Халл Сити", "Лейтон Ориент", "Арис Салоники", московский "локомотив" и "Грассхоппер Цюрих".
Добавим, что Пикфорд будет вне игры до конца сентября из-за травмы бедра, полученной в матче с "Ливерпулем" 3 сентября. А Лонерган будет отсутствовать ближайшие несколько недель, восстанавливаясь после травмы колена.
We have signed goalkeeper Eldin Jakupovic on a short-term contract following recent injuries to Jordan Pickford and Andy Lonergan.#EFC ????— Everton (@Everton) September 13, 2022
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