Совладелец Челси Боэли хочет построить мультиклубную модель, как у City Football Group и Red Bull

Совладелец "Челси" Тодд Боэли летом обсудил возможность покупки португальской команды с главой академии "синих" Нилом Батом, сообщает Daily Mail. Он ищет наиболее подходящий клуб.

Посредником в сделке может стать португальский супер-агент Жорже Мендеш.

На одной из конференций Боэли заявил, что рассматривает вариант с созданием мультиклубной модели – как у City Football Group и Red Bull: