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Совладелец Челси Боэли хочет построить мультиклубную модель, как у City Football Group и Red Bull

Англия
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Агент Роналду Жорже Мендеш помогает ему в этом

Совладелец Челси Боэли хочет построить мультиклубную модель, как у City Football Group и Red Bull

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Совладелец "Челси" Тодд Боэли летом обсудил возможность покупки португальской команды с главой академии "синих" Нилом Батом, сообщает Daily Mail. Он ищет наиболее подходящий клуб.

Посредником в сделке может стать португальский супер-агент Жорже Мендеш.

На одной из конференций Боэли заявил, что рассматривает вариант с созданием мультиклубной модели – как у City Football Group и Red Bull:

"Мы говорили о создании мультиклубной модели. Я бы с удовольствием продолжал наращивать зону охвата".

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В статье: Челси (Лондон) Жорже Мендеш Red Bull City Football Group Тодд Боэли
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Источник:
dailymail.co.uk

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