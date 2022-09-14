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Совладелец Челси Боэли хочет построить мультиклубную модель, как у City Football Group и Red Bull
Агент Роналду Жорже Мендеш помогает ему в этом
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Совладелец "Челси" Тодд Боэли летом обсудил возможность покупки португальской команды с главой академии "синих" Нилом Батом, сообщает Daily Mail. Он ищет наиболее подходящий клуб.
Посредником в сделке может стать португальский супер-агент Жорже Мендеш.
На одной из конференций Боэли заявил, что рассматривает вариант с созданием мультиклубной модели – как у City Football Group и Red Bull:
"Мы говорили о создании мультиклубной модели. Я бы с удовольствием продолжал наращивать зону охвата".
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