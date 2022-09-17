Атлетико намерен подписать защитника Лестера Сеюнджю

Турецкий центральный защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю может сменить команду уже зимой. Как сообщает инсайдер Екрем Конур, в центрбеке чрезвычайно заинтересован мадридский "Атлетико".

????Atletico Madrid want to sign Leicester City's Turkish defender Caglar Soyuncu.????????



⚠️There are clubs from the Premier league, Serie A and La Liga who want to sign the Turkish defender.

???? ????⬜ #LCFC ???????? #Atleti pic.twitter.com/cAqdHZRa8a — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 17, 2022

Помимо испанской команды, по словам журналиста, Сеюнджю также хотят подписать клубы из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

Чаглар играет за "Лестер" уже более четырёх лет, с августа 2018 года. Тогда клуб приобрел турка у немецкого "Фрайбурга" за 21.1 миллиона евро. За эти годы Сеюнджю успел отыграть за клуб 124 матча, забить три гола и сделать два ассиста.