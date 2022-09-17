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Атлетико намерен подписать защитника Лестера Сеюнджю
Турок также интересен клубам из Италии и Англии
Фото: Foxes of Leicester
Турецкий центральный защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю может сменить команду уже зимой. Как сообщает инсайдер Екрем Конур, в центрбеке чрезвычайно заинтересован мадридский "Атлетико".
????Atletico Madrid want to sign Leicester City's Turkish defender Caglar Soyuncu.????????— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 17, 2022
⚠️There are clubs from the Premier league, Serie A and La Liga who want to sign the Turkish defender.
???? ????⬜ #LCFC ???????? #Atleti pic.twitter.com/cAqdHZRa8a
Помимо испанской команды, по словам журналиста, Сеюнджю также хотят подписать клубы из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.
Чаглар играет за "Лестер" уже более четырёх лет, с августа 2018 года. Тогда клуб приобрел турка у немецкого "Фрайбурга" за 21.1 миллиона евро. За эти годы Сеюнджю успел отыграть за клуб 124 матча, забить три гола и сделать два ассиста.
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