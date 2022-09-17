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Фердинанд: Если Манчестер Сити выиграет Лигу чемпионов, то Холанд возьмет Золотой мяч в 2023 году

Англия
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Экс-игрок "красных" дьяволов высоко оценивает норвежца

Фердинанд: Если Манчестер Сити выиграет Лигу чемпионов, то Холанд возьмет Золотой мяч в 2023 году

Фото: twitter.com/ErlingHaaland

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Футбольный эксперт Рио Фердинанд считает Эрлинга Холанда главным кандидатом на "Золотой мяч" в 2023 году:

– Что насчет "Золотого мяча"?

– Если Холанд сохранит такую форму, и "Ман Сити" выиграет Лигу чемпионов, то нет сомнений в этом. Тогда никто не сможет конкурировать с ним. Посмотрите на его статистику, он выступает лучше всех. Иногда дело даже не в его игре – он просто влияет на исход матчей, вот и все.

Сегодня Холанд забил первым касанием – спустя 15 минут. Он не был вовлечен в игру, но это его и не интересует.

Я не знаю, как Холанда можно остановить. У него есть все. Холанд был недостающим элементом для "Ман Сити" – до этого у них не было настоящего центрфорварда, – сказал Рио.

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В статье: Рио Фердинанд Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
BT Sport

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