Роджерса могут уволить из Лестера в ближайшее время

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс может покинуть должность главного тренера клуба в ближайшее время.

Коуч находится под угрозой увольнения из-за того, что "лисы" за 7 матчей в АПЛ один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, в том числе - вчера от "Тоттенхэма" со счетом 2:6 .

Известно, что руководству "Лестера" импонирует Томас Франк, возглавляющий "Брентфорд", но датчанина будет сложно уговорить сменить клуб, учитывая то, что его команда идет сейчас на 9-м месте в АПЛ.

Также сообщается, что боссами "лисов" будет изучен вариант с назначением Шона Дайча, покинувшего "Бернли" в апреле.