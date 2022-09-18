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Роджерса могут уволить из Лестера в ближайшее время

Англия
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Как результат провального старта сезона

Роджерса могут уволить из Лестера в ближайшее время

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Лестера" Брендан Роджерс может покинуть должность главного тренера клуба в ближайшее время.

Коуч находится под угрозой увольнения из-за того, что "лисы" за 7 матчей в АПЛ один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, в том числе - вчера от "Тоттенхэма" со счетом 2:6 .

Известно, что руководству "Лестера" импонирует Томас Франк, возглавляющий "Брентфорд", но датчанина будет сложно уговорить сменить клуб, учитывая то, что его команда идет сейчас на 9-м месте в АПЛ.

Также сообщается, что боссами "лисов" будет изучен вариант с назначением Шона Дайча, покинувшего "Бернли" в апреле.

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В статье: Брендан Роджерс Тоттенхэм (Лондон) Лестер Сити
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Источник:
The Telegraph

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