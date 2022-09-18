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Роджерса могут уволить из Лестера в ближайшее время
Как результат провального старта сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс может покинуть должность главного тренера клуба в ближайшее время.
Коуч находится под угрозой увольнения из-за того, что "лисы" за 7 матчей в АПЛ один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, в том числе - вчера от "Тоттенхэма" со счетом 2:6 .
Известно, что руководству "Лестера" импонирует Томас Франк, возглавляющий "Брентфорд", но датчанина будет сложно уговорить сменить клуб, учитывая то, что его команда идет сейчас на 9-м месте в АПЛ.
Также сообщается, что боссами "лисов" будет изучен вариант с назначением Шона Дайча, покинувшего "Бернли" в апреле.
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