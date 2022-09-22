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Легенда Вест Хэма Нобл получил должность в родном клубе
А еще совсем недавно играл за "молотобойцев"
Фото: whufc.com
Бывший полузащитник "Вест Хэма" Марк Нобл получил должность в родном клубе. 35-летний англичанин назначен спортивным директором "молотобойцев".
Как сообщает официальный сайт клуба, экс-капитан приступит к своим обязанностям 2 января 2023 года.
Нобл - воспитанник академии "Вест Хэма". За лондонский клуб выступал с 2004 по 2022 год с перерывами на аренду у "Халл Сити" и "Ипсвич Тауна". На его счету 550 матчей, в которых он забил 62 гола и выполнил 60 результативных передач.
We are delighted to announce that Mark Noble is to return to the Club in the role of Sporting Director.— West Ham United (@WestHam) September 22, 2022
Noble will officially start in his post on 2 January 2023, following his retirement as a player earlier this year.
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