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Легенда Вест Хэма Нобл получил должность в родном клубе

Англия
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А еще совсем недавно играл за "молотобойцев"

Легенда Вест Хэма Нобл получил должность в родном клубе

Фото: whufc.com

Новина українською

Бывший полузащитник "Вест Хэма" Марк Нобл получил должность в родном клубе. 35-летний англичанин назначен спортивным директором "молотобойцев".

Как сообщает официальный сайт клуба, экс-капитан приступит к своим обязанностям 2 января 2023 года.

Нобл - воспитанник академии "Вест Хэма". За лондонский клуб выступал с 2004 по 2022 год с перерывами на аренду у "Халл Сити" и "Ипсвич Тауна". На его счету 550 матчей, в которых он забил 62 гола и выполнил 60 результативных передач.

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В статье: Марк Нобл Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
whufc.com

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