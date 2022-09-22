Легенда Вест Хэма Нобл получил должность в родном клубе

Бывший полузащитник "Вест Хэма" Марк Нобл получил должность в родном клубе. 35-летний англичанин назначен спортивным директором "молотобойцев".

Как сообщает официальный сайт клуба, экс-капитан приступит к своим обязанностям 2 января 2023 года.

Нобл - воспитанник академии "Вест Хэма". За лондонский клуб выступал с 2004 по 2022 год с перерывами на аренду у "Халл Сити" и "Ипсвич Тауна". На его счету 550 матчей, в которых он забил 62 гола и выполнил 60 результативных передач.