Легенда Вест Хэма Нобл получил должность в родном клубе

Бывший полузащитник "Вест Хэма" Марк Нобл получил должность в родном клубе. 35-летний англичанин назначен спортивным директором "молотобойцев".

Как сообщает официальный сайт клуба, экс-капитан приступит к своим обязанностям 2 января 2023 года.

Нобл - воспитанник академии "Вест Хэма". За лондонский клуб выступал с 2004 по 2022 год с перерывами на аренду у "Халл Сити" и "Ипсвич Тауна". На его счету 550 матчей, в которых он забил 62 гола и выполнил 60 результативных передач.

We are delighted to announce that Mark Noble is to return to the Club in the role of Sporting Director.



Noble will officially start in his post on 2 January 2023, following his retirement as a player earlier this year.