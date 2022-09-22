Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед потерял 132 млн евро за прошлый сезон
Убытки все увеличиваются
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Манчестер Юнайтед" опубликовал финансовый отчет за сезон-2021/22, согласно которому убытки клуба за отчетный период составили 115,5 млн фунтов (132,2 млн евро).
Эта сумма даже больше, чем в неудачном для "Красных дьяволов" позапрошлом сезоне-2020/21, когда они потеряли 106 млн евро.
Можно сказать, что "МЮ" живет в долг - в течение сезона-2021/22 его обязательства перед кредиторами выросли с 481 млн до 591 млн евро, то есть - на 22%.
Финансовый директор "МЮ" Клифф Бэти объясняет столь удручающую динамику отсутствием предсезонного турне летом 2021 года, а также резким ослаблением курса фунта стерлингов. На третьем месте - плохие спортивные результаты.
Отметим, что по итогам сезона-2021/22 клуб не пробился в Лигу чемпионов, что непременно ударит по финансам и текущего года тоже.
Популярное сейчас
- Вторая или третья. От результатов в Лиге наций зависит корзина сборной Украины при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Трагедия девушки против ярости фанатиков: что не так с главными матчами Шотландии
- Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока Днепра-1
- Отдал манишку прямо в руки. Холанд на тренировке Ман Сити проявил уважение к клубному работнику
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео