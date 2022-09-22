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Манчестер Юнайтед потерял 132 млн евро за прошлый сезон

Англия
(1 голосов)

Убытки все увеличиваются

Манчестер Юнайтед потерял 132 млн евро за прошлый сезон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" опубликовал финансовый отчет за сезон-2021/22, согласно которому убытки клуба за отчетный период составили 115,5 млн фунтов (132,2 млн евро).

Эта сумма даже больше, чем в неудачном для "Красных дьяволов" позапрошлом сезоне-2020/21, когда они потеряли 106 млн евро.

Можно сказать, что "МЮ" живет в долг - в течение сезона-2021/22 его обязательства перед кредиторами выросли с 481 млн до 591 млн евро, то есть - на 22%.

Финансовый директор "МЮ" Клифф Бэти объясняет столь удручающую динамику отсутствием предсезонного турне летом 2021 года, а также резким ослаблением курса фунта стерлингов. На третьем месте - плохие спортивные результаты.

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 клуб не пробился в Лигу чемпионов, что непременно ударит по финансам и текущего года тоже.

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В статье: Манчестер Юнайтед финансы
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Источник:
MEN

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2022 в 19:45
Купите ещё одного дельфина.
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