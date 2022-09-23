Грилиш переспал с девушкой на вечеринке, по итогам которой Менди обвинили в изнасиловании

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш и Бенжамен Менди отдыхали в ночном клубе China White, после чего отправились в Чеширский особняк обвиняемого, где устроили вечеринку.

23-летняя девушка, присутствующая на вечеринке, рассказала, что была изнасилована другом Менди 41-летним Луисом Саха Маттури. Это произошло в машине, когда они ехали за выпивкой, так как "Грилиш хотел водки".

Суду известно, что девушка, вернувшись домой, занялась сексом с Грилишем, после чего футболиста видели "в отключке". В адрес Джека обвинений нет.

На той же вечеринке была 17-летняя девушка, утверждающая, что Менди её дважды изнасиловал.

Вечеринка прошла 23 августа, спустя чуть больше 2-х недель после перехода Грилиша в "Манчестер Сити".