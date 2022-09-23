Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грилиш переспал с девушкой на вечеринке, по итогам которой Менди обвинили в изнасиловании
Эта девушка оказалась потерпевшей
Фото: https://twitter.com/JackGrealish
Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш и Бенжамен Менди отдыхали в ночном клубе China White, после чего отправились в Чеширский особняк обвиняемого, где устроили вечеринку.
23-летняя девушка, присутствующая на вечеринке, рассказала, что была изнасилована другом Менди 41-летним Луисом Саха Маттури. Это произошло в машине, когда они ехали за выпивкой, так как "Грилиш хотел водки".
Суду известно, что девушка, вернувшись домой, занялась сексом с Грилишем, после чего футболиста видели "в отключке". В адрес Джека обвинений нет.
На той же вечеринке была 17-летняя девушка, утверждающая, что Менди её дважды изнасиловал.
Вечеринка прошла 23 августа, спустя чуть больше 2-х недель после перехода Грилиша в "Манчестер Сити".
Популярное сейчас
- Петраков – перед Арменией: Миколенко здоров, его ничего не беспокоит. Кадровая ситуация хорошая
- Карточный домик Петракова. Почему Украина так безвольно уступила Шотландии. Аудиомнение #165
- Словакия U-21 - Украина U-21. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2023 на 23 сентября 2022
- Скауты ряда клубов АПЛ просматривали игроков сборной Украины на матче с Шотландией
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО