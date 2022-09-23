  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Грилиш переспал с девушкой на вечеринке, по итогам которой Менди обвинили в изнасиловании
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грилиш переспал с девушкой на вечеринке, по итогам которой Менди обвинили в изнасиловании

Англия
Обновлено
(3 голосов)

Эта девушка оказалась потерпевшей

Грилиш переспал с девушкой на вечеринке, по итогам которой Менди обвинили в изнасиловании

Фото: https://twitter.com/JackGrealish

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш и Бенжамен Менди отдыхали в ночном клубе China White, после чего отправились в Чеширский особняк обвиняемого, где устроили вечеринку.

23-летняя девушка, присутствующая на вечеринке, рассказала, что была изнасилована другом Менди 41-летним Луисом Саха Маттури. Это произошло в машине, когда они ехали за выпивкой, так как "Грилиш хотел водки".

Суду известно, что девушка, вернувшись домой, занялась сексом с Грилишем, после чего футболиста видели "в отключке". В адрес Джека обвинений нет.

На той же вечеринке была 17-летняя девушка, утверждающая, что Менди её дважды изнасиловал.

Вечеринка прошла 23 августа, спустя чуть больше 2-х недель после перехода Грилиша в "Манчестер Сити".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Джек Грилиш Бенжамен Менди
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде