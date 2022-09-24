Де Дзерби и бывший тренер сборной Украины получили разрешение на работу в Брайтоне

Английский "Брайтон" на своем официальном сайте сообщил, что новоиспеченный главный наставник команды Роберто Де Дзерби получил разрешение на работу в Великобритании и теперь может приступать к тренировочному процессу.

Также соответствующее разрешение предоставили и помощнику Де Дзерби, бывшему ассистенту Андрею Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдере.

Кроме них, в структуре первой команды будут работать Винченцо Тереза, Маркаттилио Маркаттили и Эндрю Крофтс.

Отметим, что Де Дзерби может дебютировать в АПЛ уже на следующих выходных. "Чайки" проведут встречу в гостях против "Ливерпуля". Матч запланирован на 1 октября.