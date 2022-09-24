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Де Дзерби и бывший тренер сборной Украины получили разрешение на работу в Брайтоне

Англия
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Теперь они могут работать с "чайками"

Де Дзерби и бывший тренер сборной Украины получили разрешение на работу в Брайтоне

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Английский "Брайтон" на своем официальном сайте сообщил, что новоиспеченный главный наставник команды Роберто Де Дзерби получил разрешение на работу в Великобритании и теперь может приступать к тренировочному процессу.

Также соответствующее разрешение предоставили и помощнику Де Дзерби, бывшему ассистенту Андрею Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдере.

Кроме них, в структуре первой команды будут работать Винченцо Тереза, Маркаттилио Маркаттили и Эндрю Крофтс.

Отметим, что Де Дзерби может дебютировать в АПЛ уже на следующих выходных. "Чайки" проведут встречу в гостях против "Ливерпуля". Матч запланирован на 1 октября.

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В статье: Роберто Де Дзерби Андреа Мальдера
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Источник:
Брайтон

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