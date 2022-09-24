Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби и бывший тренер сборной Украины получили разрешение на работу в Брайтоне
Теперь они могут работать с "чайками"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Английский "Брайтон" на своем официальном сайте сообщил, что новоиспеченный главный наставник команды Роберто Де Дзерби получил разрешение на работу в Великобритании и теперь может приступать к тренировочному процессу.
Также соответствующее разрешение предоставили и помощнику Де Дзерби, бывшему ассистенту Андрею Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдере.
Кроме них, в структуре первой команды будут работать Винченцо Тереза, Маркаттилио Маркаттили и Эндрю Крофтс.
Отметим, что Де Дзерби может дебютировать в АПЛ уже на следующих выходных. "Чайки" проведут встречу в гостях против "Ливерпуля". Матч запланирован на 1 октября.
Популярное сейчас
- США подняли в воздух самолеты, отслеживающие ядерное оружие
- ОК Юг: Россияне с использованием беспилотника применили химическое оружие
- Поражение украинской молодежки, провал Англии в Лиге Наций. Главные новости за 23 сентября
- Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Роналду за разбитый телефон мальчика с аутизмом
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео