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Лучше поздно чем никогда. Ньюкасл готов снова попробовать подписать Мэддисона

Англия
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Вряд ли продадут именно зимой

Лучше поздно чем никогда. Ньюкасл готов снова попробовать подписать Мэддисона

Фото: twitter.com/LCFC

Новина українською

"Ньюкасл" сохраняет интерес к полузащитнику "Лестера" Джеймсу Мэддисону, The Times. Летом "лисы" уже отвергли два предложения "сорок" по хавбеку.

Сообщается, что "Ньюкасл" готов предпринять новую попытку подписания хавбека в январе. "Лестер" должен снизить запрашиваемую сумму.

Контракт Джеймса рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Мэддисон провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 50 миллионов евро.

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В статье: Ньюкасл Лестер Сити Джеймс Мэддисон
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Источник:
thetimes.co.uk

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