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Лучше поздно чем никогда. Ньюкасл готов снова попробовать подписать Мэддисона
Вряд ли продадут именно зимой
Фото: twitter.com/LCFC
"Ньюкасл" сохраняет интерес к полузащитнику "Лестера" Джеймсу Мэддисону, The Times. Летом "лисы" уже отвергли два предложения "сорок" по хавбеку.
Сообщается, что "Ньюкасл" готов предпринять новую попытку подписания хавбека в январе. "Лестер" должен снизить запрашиваемую сумму.
Контракт Джеймса рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне Мэддисон провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 50 миллионов евро.
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