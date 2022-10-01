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Выбежавшие на поле болельщики Эвертона стоили клубу в 300 тысяч евро

Англия
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Фанаты радовались, что "ириски" остались в АПЛ

Выбежавшие на поле болельщики Эвертона стоили клубу в 300 тысяч евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская футбольная ассоциация (FA) оштрафовала "Эвертон" на 300 тысяч фунтов, за то что болельщики клуба выбежали на поле после матча с "Кристал Пэлас" (3:2) в конце прошлого сезона. Победа позволила "ирискам" остаться в АПЛ.

После финального свистка болельщики массово выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу вместе с футболистами.

FA заявила, что фанаты вели себя угрожающе, а "Эвертон" не был в состоянии справиться с людьми.

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В статье: АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Эвертон
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Источник:
bbc.com

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