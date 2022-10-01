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Выбежавшие на поле болельщики Эвертона стоили клубу в 300 тысяч евро
Фанаты радовались, что "ириски" остались в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская футбольная ассоциация (FA) оштрафовала "Эвертон" на 300 тысяч фунтов, за то что болельщики клуба выбежали на поле после матча с "Кристал Пэлас" (3:2) в конце прошлого сезона. Победа позволила "ирискам" остаться в АПЛ.
После финального свистка болельщики массово выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу вместе с футболистами.
FA заявила, что фанаты вели себя угрожающе, а "Эвертон" не был в состоянии справиться с людьми.
Full time scenes at Everton as they take home a 3-2 win against Crystal Palace ???? pic.twitter.com/sDL7AqvcUu— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022
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