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Игрок Тоттенхэма потратил около миллиона фунтов на улучшение своей игры

Англия
(2 голосов)

В этом сезоне он сыграл в основе в каждом матче клуба

Игрок Тоттенхэма потратил около миллиона фунтов на улучшение своей игры

Фото: 90min

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский защитник "Тоттенхэма" Эмерсон Роял в прошлом сезоне, после прихода в клуб Антонио Конте, испытывал трудности с попаданием в стартовый состав. Фулбэк был куплен предыдущим тренером команды – Нуну Эшпириту Санту.

Однако, недовольство Конте мотивировало Эмерсона улучшить свою игру, как сообщает издание The Sun. Среди прочего, Роял приобрел себе домой гипербарическую барокамеру. Таким образом он может поддерживать физическую форму вне базы "Тоттенхэма".

Также бразилец нанял личного нейробиолога, дабы тот помог ему справляться с давлением, связанным с игрой в АПЛ. Помимо этого, Эмерсон заказал скаутский отчет об игре Ашрафа Хакими, которого Конте называл "одним из сильнейших фулбеков мира". Все шаги обошлись Роялу в 800 тысяч фунтов. В этом сезоне бразилец сыграл в основе в абсолютно каждом матче клуба.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Эмерсон Роял
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