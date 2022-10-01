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Холанд: В детстве мечтал стать лучшим футболистом в мире и зарабатывать на жизнь футболом

Англия
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Дело всей жизни для норвежца

Холанд: В детстве мечтал стать лучшим футболистом в мире и зарабатывать на жизнь футболом

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Голанд рассказал о своем денежном состоянии, заработанном игрой в футбол:

"Когда я был маленьким мальчиком, то, как и все, мечтал стать лучшим футболистом в мире и зарабатывать на жизнь. Теперь я это делаю. Я думаю, что деньги важны для всех. Зарабатывать как можно больше – не главное, но вы хотели бы получать как можно больше...

Если вы можете зарабатывать 5 тысяч норвежских крон за свою работу или 10 тысяч – за ту же работу, вы выбираете 10 тысяч. Каждый бы так поступил. Я мечтал играть в футбол и жить по этому всю жизнь", - сказал Голанд.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
City Xtra

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