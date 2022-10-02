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Эрлинг Холанд сделал хет-трик в третьей домашней игре в АПЛ подряд. Это первый случай в истории лиги
Фил Фоден также забил три гола МЮ
Фото: Getty Images
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил три гола в матче против "Манчестер Юнайтед". Таким образом, норвежцу удалось сделать хет-трик уже в трех домашних матчах АПЛ подряд – против "Кристал Пэлас", "Ноттингем Форест" и "Манчестер Юнайтед".
Всего у форварда теперь четырнадцать голов и три ассиста в девяти играх лиги. Холанд является первым игроком "Ман Сити" с 1970, которому удалось забить три гола в манчестерском дерби. Тогда это смог сделать Фрэнсис Ли.
Помимо Эрлинга, три гола "Ман Юнайтед" также забил полузащитник Фил Фоден. Это третий случай в истории АПЛ, когда двум игрокам удалось сделать по хет-трику за матч. Ранее это удавалось Роберу Пиресу и Джермейну Пеннанту в 2003 году, а также Джейми Варди и Айозе Пересу в 2019.
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