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Третья отставка в лиге. Вулверхэмптон уволил Бруну Лаже
Вулвз находятся в зоне вылета после восьми туров
Wolves
Главный тренер “Вулверхэмптона” Бруну Лаже был уволен после поражения “Вест Хэму” в девятом туре Премьер-лиги.
“Вулверхэмптон” занимает третье с конца место в турнирной таблице, набрав всего шесть очков восьми матчах. Всего “Вулвз” выиграли всего раз в 15 последних матчах АПЛ.
Wolves have parted company with head coach Bruno Lage.— Wolves (@Wolves) October 2, 2022
We would like to thank Bruno and his coaching team for their efforts during their time at the club and wish them the very best for the future.
Летом “Вулверхэмптон” потратил на новых футболистов более 100 млн фунтов, в частности побив свой рекорд на хавбека “Спортинга” Матеуша Нуньеша. Но игра и результаты “Вулвз” оставляли желать лучшего. В восьми матчах команда Лаже забила всего три гола, меньше всех в лиге.
46-летний Лаже был назначен главным тренером “Вулверхэмптона” перед стартом прошлого сезона, заменив во главе команды Нуну Эшпириту Санту. “Вулзв” хорошо начали сезон и были претендентами на еврокубки, но в последних 17 матчах команда выиграла всего три раза и закончила чемпионат на десятом месте.
Следующий матч “Вулверхэмптон” проведет восьмого октября против “Челси”. Как информирует The Telegraph, “Вулвз” проявляет интерес экс-тренеру “Олимпиакоса” Педру Мартинша, в списке кандидатур также тренер “Севильи” Хулен Лопетеги и Анге Постекоглу, возглавляющий “Селтик”.
Лаже стал третьим тренером АПЛ, уволенным по ходу сезону 2022/23. Ранее из “Борнмута” был уволен Скотт Паркер, а из “Челси” Томас Тухель.
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