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Третья отставка в лиге. Вулверхэмптон уволил Бруну Лаже

Англия
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Вулвз находятся в зоне вылета после восьми туров

Третья отставка в лиге. Вулверхэмптон уволил Бруну Лаже

Wolves

UA-Футбол
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Главный тренер “Вулверхэмптона” Бруну Лаже был уволен после поражения “Вест Хэму” в девятом туре Премьер-лиги.

“Вулверхэмптон” занимает третье с конца место в турнирной таблице, набрав всего шесть очков восьми матчах. Всего “Вулвз” выиграли всего раз в 15 последних матчах АПЛ.

Летом “Вулверхэмптон” потратил на новых футболистов более 100 млн фунтов, в частности побив свой рекорд на хавбека “Спортинга” Матеуша Нуньеша. Но игра и результаты “Вулвз” оставляли желать лучшего. В восьми матчах команда Лаже забила всего три гола, меньше всех в лиге.

46-летний Лаже был назначен главным тренером “Вулверхэмптона” перед стартом прошлого сезона, заменив во главе команды Нуну Эшпириту Санту. “Вулзв” хорошо начали сезон и были претендентами на еврокубки, но в последних 17 матчах команда выиграла всего три раза и закончила чемпионат на десятом месте.

Следующий матч “Вулверхэмптон” проведет восьмого октября против “Челси”. Как информирует The Telegraph, “Вулвз” проявляет интерес экс-тренеру “Олимпиакоса” Педру Мартинша, в списке кандидатур также тренер “Севильи” Хулен Лопетеги и Анге Постекоглу, возглавляющий “Селтик”.

Лаже стал третьим тренером АПЛ, уволенным по ходу сезону 2022/23. Ранее из “Борнмута” был уволен Скотт Паркер, а из “Челси” Томас Тухель.

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон АПЛ Бруно Лаже
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