Третья отставка в лиге. Вулверхэмптон уволил Бруну Лаже

Главный тренер “Вулверхэмптона” Бруну Лаже был уволен после поражения “Вест Хэму” в девятом туре Премьер-лиги.

“Вулверхэмптон” занимает третье с конца место в турнирной таблице, набрав всего шесть очков восьми матчах. Всего “Вулвз” выиграли всего раз в 15 последних матчах АПЛ.

Wolves have parted company with head coach Bruno Lage.



We would like to thank Bruno and his coaching team for their efforts during their time at the club and wish them the very best for the future.