Немецкий тренер Доменико Тедеско может возглавить один из клубов АПЛ. В услугах наставника заинтересован "Саутгемптон".

Клуб рассматривает бывшего главного тренера "РБ Лейпциг" и "Шальке" на случай, если будет принято решение об увольнении Ральфа Хазенхюттля.

Что интересно, коуч, который тренирует "святых" сейчас, также ранее работал в "Лейпциге". Под его руководством "Сотон" набрал 7 очков в 8 матчах Премьер-лиги и занимает 16-е место в таблице.