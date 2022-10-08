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Тедеско может возглавить один из клубов АПЛ

Англия
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Коуч не останется без работы надолго

Тедеско может возглавить один из клубов АПЛ

Фото: rbleipzig

Новина українською

Немецкий тренер Доменико Тедеско может возглавить один из клубов АПЛ. В услугах наставника заинтересован "Саутгемптон".

Клуб рассматривает бывшего главного тренера "РБ Лейпциг" и "Шальке" на случай, если будет принято решение об увольнении Ральфа Хазенхюттля.

Что интересно, коуч, который тренирует "святых" сейчас, также ранее работал в "Лейпциге". Под его руководством "Сотон" набрал 7 очков в 8 матчах Премьер-лиги и занимает 16-е место в таблице.

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В статье: "Саутгемптон" РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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Источник:
Daily Mail

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