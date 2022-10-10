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Нападающий Ливерпуля выбыл до конца чемпионата мира
У Клоппа проблемы
Фото: twitter.com/LFC
Нападающий "Ливерпуля" Луис Диаз выбыл на два месяца. Он получил повреждение колена в матче с "Арсеналом" (2:3).
Сроки называет Sky Sports – колумбиец выбыл до конца чемпионата мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
Повреждение футболист получил на 42 минуте встречи. Луиса Диаза заменил Роберто Фирмино. Бразилец позже отметился голом в ворота "Арсенала".
В этом сезоне Диаз провел за "Ливерпуль" 12 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 75 миллионов евро.
BREAKING NEWS ????: Luis Diaz is expected to be out until after the World Cup after picking up a knee injury against Arsenal. pic.twitter.com/WlPVknUUrR— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 10, 2022
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