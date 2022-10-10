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Нападающий Ливерпуля выбыл до конца чемпионата мира

Англия
(1 голосов)

У Клоппа проблемы

Нападающий Ливерпуля выбыл до конца чемпионата мира

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диаз выбыл на два месяца. Он получил повреждение колена в матче с "Арсеналом" (2:3).

Сроки называет Sky Sports – колумбиец выбыл до конца чемпионата мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Повреждение футболист получил на 42 минуте встречи. Луиса Диаза заменил Роберто Фирмино. Бразилец позже отметился голом в ворота "Арсенала".

В этом сезоне Диаз провел за "Ливерпуль" 12 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 75 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
10.10.2022 в 23:04
БЛИН! А тут стільки цікавого про Діаза розповіли... І він дійсно став гравцем основи! Тепер послідкуємо, як Луіз відновиться.
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