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Эвертон намерен продлить контракты с Ивоби и Гордоном. Летом последним интересовался Челси

Англия
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Оба игрока получат пятилетние контракты

Эвертон намерен продлить контракты с Ивоби и Гордоном. Летом последним интересовался Челси

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Ливерпульский "Эвертон" намерен продлить контракты с двумя ключевыми игроками основы – Алексом Ивоби и Энтони Гордоном. Контракт первого заканчивается летом 2024 года, второго – летом 2025. По информации журналиста Николо Скиры, оба получат контракты до лета 2027 года.

В этом сезоне Алекс Ивоби сделал четыре результативных действия в девяти матчах за "Эвертон" в АПЛ: он забил один гол и отдал три ассиста. Гордон же забил два гола и не сделал ни одного ассиста.

Нигериец Ивоби перешел в ливерпульский клуб из "Арсенала" летом 2019 года за 35 миллионов фунтов (из них 7 бонусами). Англичанин Гордон же является воспитанником академии "Эвертона".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Алекс Ивоби Энтони Гордон
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