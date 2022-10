Эвертон намерен продлить контракты с Ивоби и Гордоном. Летом последним интересовался Челси

Ливерпульский "Эвертон" намерен продлить контракты с двумя ключевыми игроками основы – Алексом Ивоби и Энтони Гордоном. Контракт первого заканчивается летом 2024 года, второго – летом 2025. По информации журналиста Николо Скиры, оба получат контракты до лета 2027 года.

