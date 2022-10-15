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Эвертон намерен продлить контракты с Ивоби и Гордоном. Летом последним интересовался Челси
Оба игрока получат пятилетние контракты
Фото: Getty Images
Ливерпульский "Эвертон" намерен продлить контракты с двумя ключевыми игроками основы – Алексом Ивоби и Энтони Гордоном. Контракт первого заканчивается летом 2024 года, второго – летом 2025. По информации журналиста Николо Скиры, оба получат контракты до лета 2027 года.
#Everton are working to extend Alex #Iwobi and Anthony #Gordon contracts until 2027. #transfers #EFC #Toffees— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 15, 2022
В этом сезоне Алекс Ивоби сделал четыре результативных действия в девяти матчах за "Эвертон" в АПЛ: он забил один гол и отдал три ассиста. Гордон же забил два гола и не сделал ни одного ассиста.
Нигериец Ивоби перешел в ливерпульский клуб из "Арсенала" летом 2019 года за 35 миллионов фунтов (из них 7 бонусами). Англичанин Гордон же является воспитанником академии "Эвертона".
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