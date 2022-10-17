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Автобус Ман Сити забросали предметами по дороге с Энфилда

Англия
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Вокруг матчей "Сити" – "Ливерпуль в очередной раз летают предметы

Автобус Ман Сити забросали предметами по дороге с Энфилда

Фото: manchestereveningnews.co.uk

Новина українською

"Манчестер Сити" заявил, что командный автобус подвергся нападению, после игры с "Ливерпулем" (0:1). Об этом сообщает Manchester Evening News.

Фанаты забросали автобус "Сити" предметами. Один из объектов повредил лобовое стекло.

"Сити" уступил "Ливерпулю", но по прежнему опережает команду Клоппа на 10 очков в турнирной таблице АПЛ. "Горожане" теперь отстают от лидирующего "Арсенала" на 4 очка.

Напомним, что в 2018 году автобус "Сити" также атаковали, когда мерсисайдская полиция заранее опубликовала его маршрут. Тогда манчестерская команда ехала на выезд 1/4 финала Лиги чемпионов.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Энфилд
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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