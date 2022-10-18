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Конте заверил, что Ришарлисон успеет восстановиться к чемпионату мира

Англия
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Травма форварда оказалась не столь серьезной

Конте заверил, что Ришарлисон успеет восстановиться к чемпионату мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что травма форварда "шпор" Ришарлисона не является серьезной. Следовательно, 25-летний бразилец успеет восстановиться к чемпионату мира-2022 в Катаре.

"Могу подтвердить, что Ришарлисон совершенно не рискует пропустить чемпионат мира. Повреждение не столь серьезное. Я рад за игрока", — сказал Конте.

Ришарлисон травмировался в матче против "Эвертона" (2:0) в 11-м туре АПЛ. Он пропустит следующую игру против "Манчестер Юнайтед" 19 октября. Напомним, на Мундиале Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном. ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Ришарлисон
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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