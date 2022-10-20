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Алан Ширер: Бруну выглядит счастливее без Роналду. В матче с Тоттенхэмом он дал команде многое
Мало кто на стороне Криштиану сейчас
Фото: twitter.com/ManUtd
Бывший нападающий "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер в эфире Amazon Prime высказался по поводу взаимодействия Криштиану Роналду и Бруно Фернандеша.
"Не преувеличу ли я, если скажу, что Бруну Фернандеш выглядит счастливее без Роналду?
Я просто посмотрел на его игру с "Тоттенхэмом", на его энергичность, на его лидерские качества как в защите, так и в атаке, и думаю, что он дал команде очень многое. Он заслужил свой гол", – заявил Ширер.
Отметим, что до прихода Криштиану в прошлом сезоне Бруну был лидером "Манчестер Юнайтед" как по голам, так и по голевым передачам. В этом сезоне португалец провел за "манкунианцев" 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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