Алан Ширер: Бруну выглядит счастливее без Роналду. В матче с Тоттенхэмом он дал команде многое 

Бывший нападающий "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер в эфире Amazon Prime высказался по поводу взаимодействия Криштиану Роналду и Бруно Фернандеша.

"Не преувеличу ли я, если скажу, что Бруну Фернандеш выглядит счастливее без Роналду?

Я просто посмотрел на его игру с "Тоттенхэмом", на его энергичность, на его лидерские качества как в защите, так и в атаке, и думаю, что он дал команде очень многое. Он заслужил свой гол", – заявил Ширер.