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Алан Ширер: Бруну выглядит счастливее без Роналду. В матче с Тоттенхэмом он дал команде многое 

Англия
(1 голосов)

Мало кто на стороне Криштиану сейчас

Алан Ширер: Бруну выглядит счастливее без Роналду. В матче с Тоттенхэмом он дал команде многое 

Фото: twitter.com/ManUtd

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Бывший нападающий "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер в эфире Amazon Prime высказался по поводу взаимодействия Криштиану Роналду и Бруно Фернандеша.

"Не преувеличу ли я, если скажу, что Бруну Фернандеш выглядит счастливее без Роналду?

Я просто посмотрел на его игру с "Тоттенхэмом", на его энергичность, на его лидерские качества как в защите, так и в атаке, и думаю, что он дал команде очень многое. Он заслужил свой гол", – заявил Ширер.

Отметим, что до прихода Криштиану в прошлом сезоне Бруну был лидером "Манчестер Юнайтед" как по голам, так и по голевым передачам. В этом сезоне португалец провел за "манкунианцев" 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Алан Ширер Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
standard.co.uk

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