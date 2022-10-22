Манчестер Юнайтед собирается приобрести правого защитника Байера

"Манчестер Юнайтед" интересуется услугами 21-летнего правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга.

Футболист входит в список трансферных целей "МЮ" на зимнее трансферное окно. В случае неудачи, к его подписанию вернутся летом.

Соглашение Фримпонга с немецкой командой рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Джереми забил 4 гола в 10 матчах Бундеслиги.