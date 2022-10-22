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Манчестер Юнайтед собирается приобрести правого защитника Байера
Неплохой шанс для голландца
Фото: Imago Images
"Манчестер Юнайтед" интересуется услугами 21-летнего правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга.
Футболист входит в список трансферных целей "МЮ" на зимнее трансферное окно. В случае неудачи, к его подписанию вернутся летом.
Соглашение Фримпонга с немецкой командой рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Джереми забил 4 гола в 10 матчах Бундеслиги.
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Источник:Твиттер Флориана Плеттенберга
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