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Манчестер Юнайтед собирается приобрести правого защитника Байера

Англия
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Неплохой шанс для голландца

Манчестер Юнайтед собирается приобрести правого защитника Байера

Фото: Imago Images

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" интересуется услугами 21-летнего правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга.

Футболист входит в список трансферных целей "МЮ" на зимнее трансферное окно. В случае неудачи, к его подписанию вернутся летом.

Соглашение Фримпонга с немецкой командой рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Джереми забил 4 гола в 10 матчах Бундеслиги.

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В статье: Байер (Леверкузен) Манчестер Юнайтед Джереми Фримпонг
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