Канониры не смогли (не захотели?) прибавить во втором тайме. АПЛ. Саутгемптон – Арсенал 1:1

"Арсенал" начал поединок на "Сент-Мэрис" вполне типично для себя образца текущего сезона: контроль, приятные глазу комбинации, прессинг, командная организация. У голкипера "Саутгемптона" Базуну особо не было возможности расслабиться. Жезус почти замкнул хлесткий навес Саки на дальнюю штангу, дважды опасно пробивал Эдегор.

Давление принесло свои дивиденды. Букайо и Уайт разыграли нехитрую стеночку на правом фланге, Бен акцентированно и аккуратно подал в район 11-метровой отметки, откуда Джака пушечно в касание расстрелял вратаря хозяев (0:1).

Ближе к середине первого тайма "Саутгемптон" немного оклемался и хотя бы напомнил о своем существовании на поле, команда Хазенхюттля переместила игру поближе к центру. Тем не менее, о какой-либо опасности у владений Рамздейла до перерыва речь так и не зашла. "Святые" упирались в штрафную площадку и не понимали, что необходимо делать дальше.

Даже в режиме игры "вторым номером" "Арсенал" действовал интереснее своего оппонента. В одном из эпизодов "канониры" перехватили снаряд в центре и мгновенно доставили его в ноги Жезусу, тот ударил в боковую сетку. Опасно ли? Однозначно, бразильца крыло сразу три защитника "святых". А еще Габриэл мощным залпом слету попал в Базуну после накидки от Эдегора. Кстати, на всем этом фоне "горчичник" Саки за откровенную симуляцию выглядел по-дурацки.

Вторая половина встречи началась как-то, знаете, подозрительно. Видимо, чуть ли не впервые в сезоне "Арсенал" решил отделаться малой кровью. На старте 45-минутки Салиба на ровном месте подарил мяч Армстронгу, но Адам, получив такой неожиданный презент, растерялся от счастья и шанс не использовал. Да, от навесов "Саутгемптона" гости отбивались без проблем, правда, сами они при этом сильно сбавили темп и до экватора тайма создали лишь один момент усилиями Жезуса. Нападающий вступил в контрпрессинг, однако выйти на свидание с Базуну ему помешал Эльюнусси.

Причем, Мохамед успел отработать на пятерку не только у своих ворот. На 65-й минуте хозяева провели успешную вертикальную атаку, итогом которой стала результативная разрезающая передача Эльюнусси на Армстронга, Стюарту лишь оставалось покатить сферу в противоход Рамздейлу (1:1).

Под овации публики, которая во втором тайме действительно стала для "святых" 12-м игроком, "Саутгемптон" включил бойцовские качества и перестал безбожно проигрывать "Арсеналу" все подборы. Хозяева даже не позволили "канонирам" организовать штурм владений Базуну. Артета пытался повлиять на игру заменами, однако ни Виейра, ни Нкетиа ход матча не переломили. Скорее, близок к этому был Тирни, вышедший вместо Уайта, с его прострела Эдегор расстрелял голкипера в стиле Джаки. Все бы ничего, но перед пасом Кирана мяч подло пересек лицевую линию.

На поле все еще нет Зинченко, зато в графе "результаты" у "Арсенала" теперь есть первая ничья в рамках кампании-2022/23. Лондонцы не сохраняют комфортный отрыв от "Манчестер Сити", но в любом случае пока остаются на первой строчке в турнирной таблице. Все-таки, "пушкари" еще не способны спокойно побеждать на одной ноге, нужно сохранять обороты, а не понижать их. Вряд ли бы сегодняшний "Саутгемптон" смог бы что-либо противопоставить лидеру чемпионата, если бы тот не бросил играть во втором тайме, ошибочно подумав, что три очка уже в кармане.

Arsenal dropping points from a winning position against Southampton: pic.twitter.com/zfWjYlggon — B/R Football (@brfootball) October 23, 2022

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Саутгемптон" – "Арсенал" 1:1

Голы: С. Армстронг (65) – Джака (11)

"Саутгемптон": Базуну – Лянко, Чалета-Цар, Салису, Перро – Эльюнусси, Уорд-Прауз, Диалло, С. Армстронг (Эдози, 80) – А. Армстронг (Уолкотт, 73), Арибо (Че Адамс, 73)

"Арсенал": Рамздейл – Уайт (Тирни, 72), Салиба, Габриэл, Томиясу – Партей, Джака – Сака, Эдегор (Виейра, 83), Мартинелли (Нкетиа, 71) – Жезус

Предупреждения: Уолкотт (89), Лянко (90+3) – Сака (29)