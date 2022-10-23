Англия
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Мендеш рассматривает переход Роналду в клуб Серии А или в МЛС
Португалец не желает оставаться в Манчестере
Фото: twitter.com/ManUtd
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может уйти из английского клуба, если найдет достойный вариант.
Источники, близкие к агенту форварда Жорже Мендешу, видят перспективным вариант с "Ромой" в следующем сезоне, особенно если они квалифицируются в Лигу чемпионов, а также с переходом в МЛС.
Напомним, Криштиану отстранен от команды и оштрафован из-за своего поведения во время поединка с "Тоттенхэмом".
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Источник:Твіттер журналіста Бена Джейкобса
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