Мендеш рассматривает переход Роналду в клуб Серии А или в МЛС

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может уйти из английского клуба, если найдет достойный вариант.

Источники, близкие к агенту форварда Жорже Мендешу, видят перспективным вариант с "Ромой" в следующем сезоне, особенно если они квалифицируются в Лигу чемпионов, а также с переходом в МЛС.

Напомним, Криштиану отстранен от команды и оштрафован из-за своего поведения во время поединка с "Тоттенхэмом".