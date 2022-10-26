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Юнайтед ищет правого защитника. Также могут подписать голкипера
Решение по вратарю будет зависеть от Де Хеа
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" рассматривает сразу несколько позиций для будущего усиления. Инсайдер Флориан Плеттенберг называет следующие: правый фуллбек, голкипер и центральный нападающий.
На правый фланг обороны "Юнайтед" присматривает Джереми Фримпонга из "Байера". Тогда как решение по подписанию вратаря будет зависеть от ситации с Де Хеа.
Контракт испанского голкипера истекает будущим летом, но в нем имеется опция продления на год.
"Юнайтед" хочет себе перспективного центрального нападающего. Скауты пристально следят за южноамериканским регионом.
News #MUFC: Main priority is to transfer a right-back in winter. Frimpong is one of the candidates as reported. Moreover United is looking for a talented striker. Market in South America is very interesting. Depending on De Gea is the search for a new goalkeeper. @SkySportDE ????????????????????????????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 25, 2022
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