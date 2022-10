Юнайтед ищет правого защитника. Также могут подписать голкипера

"Манчестер Юнайтед" рассматривает сразу несколько позиций для будущего усиления. Инсайдер Флориан Плеттенберг называет следующие: правый фуллбек, голкипер и центральный нападающий.

На правый фланг обороны "Юнайтед" присматривает Джереми Фримпонга из "Байера". Тогда как решение по подписанию вратаря будет зависеть от ситации с Де Хеа.

Контракт испанского голкипера истекает будущим летом, но в нем имеется опция продления на год.

"Юнайтед" хочет себе перспективного центрального нападающего. Скауты пристально следят за южноамериканским регионом.

News #MUFC: Main priority is to transfer a right-back in winter. Frimpong is one of the candidates as reported. Moreover United is looking for a talented striker. Market in South America is very interesting. Depending on De Gea is the search for a new goalkeeper. @SkySportDE ????????????????????????????