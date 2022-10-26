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Юнайтед ищет правого защитника. Также могут подписать голкипера

Англия
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Решение по вратарю будет зависеть от Де Хеа

Юнайтед ищет правого защитника. Также могут подписать голкипера

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" рассматривает сразу несколько позиций для будущего усиления. Инсайдер Флориан Плеттенберг называет следующие: правый фуллбек, голкипер и центральный нападающий.

На правый фланг обороны "Юнайтед" присматривает Джереми Фримпонга из "Байера". Тогда как решение по подписанию вратаря будет зависеть от ситации с Де Хеа.

Контракт испанского голкипера истекает будущим летом, но в нем имеется опция продления на год.

"Юнайтед" хочет себе перспективного центрального нападающего. Скауты пристально следят за южноамериканским регионом.

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В статье: Давид де Хеа Байер (Леверкузен) Манчестер Юнайтед Джереми Фримпонг
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