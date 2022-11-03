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АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября

Англия
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На приз номинированы восемь футболистов

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига объявила список номинантов на звание лучшего футболиста октября. За индивидуальную награду поборются восемь исполнителей:

  • Мигель Альмирон ("Ньюкасл") - 6 голов в 6 матчах;
  • Кепа Аррисабалага ("Челси") - отстоял 3 "сухих" поединка и пропустил 6 мячей (6 матчей);
  • Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 2 гола и 3 результативные передачи (5 матчей);
  • Бруно Гимараэс ("Ньюкасл") - 2 гола и 2 ассиста (6 матчей);
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 6 голов и 2 голевые передачи (4 матча);
  • Киран Триппьер ("Ньюкасл") - 2 результативные передачи (6 матчей);
  • Леандро Троссард ("Брайтон") - 5 забитых мячей в 6 поединках;
  • Гранит Джака ("Арсенал") - 2 гола+ результативная передача (5 матчей).

Победитель будет определен путем голосования на сайте партнеров АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Гранит Джака Челси (Лондон) Манчестер Сити Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Кевин Де Брюйне Киран Триппьер Леандро Троссард Кепа Аррисабалага Бруно Гимараэс Эрлинг Холанд
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Источник:
premierleague

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