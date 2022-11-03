Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября
На приз номинированы восемь футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига объявила список номинантов на звание лучшего футболиста октября. За индивидуальную награду поборются восемь исполнителей:
- Мигель Альмирон ("Ньюкасл") - 6 голов в 6 матчах;
- Кепа Аррисабалага ("Челси") - отстоял 3 "сухих" поединка и пропустил 6 мячей (6 матчей);
- Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 2 гола и 3 результативные передачи (5 матчей);
- Бруно Гимараэс ("Ньюкасл") - 2 гола и 2 ассиста (6 матчей);
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 6 голов и 2 голевые передачи (4 матча);
- Киран Триппьер ("Ньюкасл") - 2 результативные передачи (6 матчей);
- Леандро Троссард ("Брайтон") - 5 забитых мячей в 6 поединках;
- Гранит Джака ("Арсенал") - 2 гола+ результативная передача (5 матчей).
Победитель будет определен путем голосования на сайте партнеров АПЛ.
8️⃣ in-form players, but only one can win...— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 3, 202
Vote for October's @premierleague #POTM ➡ https://t.co/p5a7hHYUWi ????#FIFA23 #FUT pic.twitter.com/47h9EmhGVa
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:premierleague
Популярное сейчас
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- 17 голов – и новый Дрогба готов: как форвард-неудачник спас футбольный Марсель
- Снова более 700 оккупантов и много техники. Генштаб о потерях россиян за 2 ноября
- Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 1 - 6 ноября
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн