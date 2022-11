АПЛ. Манчестер Сити вырывает победу у Фулхэма на последних секундах благодаря пенальти

Английская Премьер-лига, 15-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Сегодня все было против "Сити". Подопечные Гвардиолы подходили к этому матчу с длинной победной и суперголевой серией, со 100%-ными амбициями взять верх в этом поединке, учитывая борьбу за чемпионство. Правда, в судьбу вмешался фактор случая.

Старт матча, как всегда, за "горожанами". Хозяева контролировали мяч, кружили вокруг чужой штрафной и спотыкались о жесткую и порой слишком грубую игру соперника. Удавалось и моменты создавать. К примеру, Де Брюйне хорошо приложился к мячу из-за пределов штрафной, но Лено потянул этот удар под перекладину. А вот на 16 минуте немец выручить свою команду не смог.

Это было наказание за ошибку. Рим потерял мяч в центре поля, Гюндоган перехватил круглого и запустил его вперед на ход Альваресу. Лено ждал удар низом, однако аргентинец пробил под перекладину. Мяч попал в каркас и затем улетел в сетку ворот под очень громкий шум "Этихада". Во втором матче подряд забивает Хулиан, в общем – это его шестой гол в сезоне.

Середина тайма оказалась горячей. На 25-й минуте “Сити” забил после подачи со стандарта, но Стоунс оказался в офсайде, из-за чего гол сразу отменили. Через минуту произошло событие, изменившее ход матча – на этот раз у ворот Эдерсона. Канселу положил соперника на газон в собственной штрафной – арбитр расценил это нарушение, как фол последней надежды.

Португалец увидел перед собой красную карточку, которая стала второй в его карьере в АПЛ. Исполнять пенальти пошел Андреас Перейра и развел Эдерсона с мячом по углам. Важный гол и для воспитанника "Манчестер Юнайтед", и для "Фулхэма".

Supereira has us level! ????‍♂️ #MCIFUL pic.twitter.com/1SeL9bAkUe

Под конец тайма хозяева снова зажгли штрафную соперников. Сначала рикошет того же Перейры чуть не подправил удар Грилиша в ворота – Лено потянул, а затем немецкий голкипер еще и парировал удар замыкавшего прострел с фланга Альвареса. Едва не пропустили тогда в раздевалку гости.

В первой половине второго тайма тяжело давалось создавать моменты "горожанам". Гвардиола решил выпустить тяжелую артиллерию, тамошний HIMARS: Эрлинга Холанда. Пять минут хватило норвежцу, чтобы найти голевой шанс (но не поразить ворота), а 10 – чтобы забить. Эрлинг великолепно замкнул головой навес Де Брюйне. Были радость, празднование, но испортил хозяевам VAR – он отменил взятие ворот из-за офсайда.

Back on the pitch! ???? ???? 1-1 ⚫️ | #ManCity pic.twitter.com/Qw2fUeAHl7

Давили, шли вперед хозяева до самого конца и достигли своего! Робинсон позиционно ошибся, а Де Брюйне этим удачно воспользовался, заработав на себе фол в чужой штрафной. Холанд с точки пенальти пробил в левый угол не слишком уверенно, но Лено сыграл еще хуже, пропустив мяч под собой, хоть и угадал траекторию полета.

FULL-TIME Man City 2-1 Fulham



It's that man again... Erling Haaland scores a late, late penalty to secure a dramatic win for the home team#MCIFUL pic.twitter.com/zQwKBTsAbi