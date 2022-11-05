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Классный удар и классная контратака. Эвертон - Лестер 0:2. Обзор матча и видео голов
Эвертон – Лестер ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 5 ноября 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Виталий Миколенко провел все 90 минут в проигранной игре “Эвертона” с “Лестером”. Команда Фрэнка Лэмпарда выглядела не очень удачно в атаке, практически не создав моментов, больше шансов для взятия ворот было у “Лестера”. И гости заслуженно победили. В первом тайме классный удар получился у Тилеманса, а в конце игры Барнс и Маддисон организовали контратаку. 2:0 – благодаря этой победе “Лестер” обошел “Эвертон” в турнирной таблице.
Чемпионат Англии, пятнадцатый тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
Голы: Тилеманс 45+1, Барнс 86
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