Классный удар и классная контратака. Эвертон - Лестер 0:2. Обзор матча и видео голов

Виталий Миколенко провел все 90 минут в проигранной игре “Эвертона” с “Лестером”. Команда Фрэнка Лэмпарда выглядела не очень удачно в атаке, практически не создав моментов, больше шансов для взятия ворот было у “Лестера”. И гости заслуженно победили. В первом тайме классный удар получился у Тилеманса, а в конце игры Барнс и Маддисон организовали контратаку. 2:0 – благодаря этой победе “Лестер” обошел “Эвертон” в турнирной таблице.

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Лестер” 0:2

Голы: Тилеманс 45+1, Барнс 86