Родри: Холанд был рожден для того, чтобы забивать голы. Он очень изменил Манчестер Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри дал комментарий о влиянии Эрлинга Холанда на стиль игры команды:

"Он был рожден для того, чтобы забивать голы, и он наверняка побьет все рекорды. Я думаю, что он все изменил. Он изменил тот факт, что игрок такого типа делает разницу в каждом матче. Он оказал огромное влияние на команду, он зверь.

Я очень благодарен, что он решил перейти к нам. Он изменил стиль игры, к которому мы привыкли, но это здорово для нас. Он отличный парень, и он будет продолжать совершенствоваться", – сказал Родри.