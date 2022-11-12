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Родри: Холанд был рожден для того, чтобы забивать голы. Он очень изменил Манчестер Сити
Испанец признает влияние норвежца на игру команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри дал комментарий о влиянии Эрлинга Холанда на стиль игры команды:
"Он был рожден для того, чтобы забивать голы, и он наверняка побьет все рекорды. Я думаю, что он все изменил. Он изменил тот факт, что игрок такого типа делает разницу в каждом матче. Он оказал огромное влияние на команду, он зверь.
Я очень благодарен, что он решил перейти к нам. Он изменил стиль игры, к которому мы привыкли, но это здорово для нас. Он отличный парень, и он будет продолжать совершенствоваться", – сказал Родри.
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