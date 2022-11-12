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АПЛ. Вулверхэмптон - Арсенал 0:2. Рождественский чемпион с отрывом в пять очков
Команда Микеля Артеты уходит на паузу в чемпионате с уверенным лидерством
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Арсенал” 0:2
Голы: Эдегор 54, Эдегор 75
“Вулверхэмптон”: Са – Семеду (Лембикиса 68), Коллинз, Килман, Гомеш (Нуньеш 80), Буэно – Бубакар Траоре, Невеш, Моутинью (Поденсе 68) – Адама Траоре, Гедеш
“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко (Соареш 90+1), Габриэл, Салиба, Уайт – Джака (Виейра 16, Эльнени 90+1), Парти, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака (Нелсон 90+1)
Предупреждения: Гомеш 37, Бубакар Траоре 45+1, Буэно 90+2 – Парти 52, Габриэл 60
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