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Мендеш вновь обсудит переход Роналду в Челси

Англия
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В "Челси" могут согласится

Мендеш вновь обсудит переход Роналду в Челси

Фото: twitter.com/ManUtd

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Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш намерен снова предложить своего клиента "Челси", сообщает журналист Бен Джекобс. Владельцы заинтересованы в сделке, в то время как Грэм Поттер не так сильно.

Несмотря на увольнение Томаса Тухеля, который был главным противником подписания Криштиану Роналду летом, сделку провернуть будет все ещё сложно.

Для трансфера необходимо однозначное одобрение Грэма Поттера – владельцы не намерены приобретать футболистов в одностороннем порядке.

Тем не менее, сделка знчаительно более выгодна для Тодда Боели, чем прошлым летом. Сейчас футболист пойдет на значительное снижение зарплаты, а также за сам трансфер не придется платить – Криштиану свободный агент.

Отмечается, что Роналду пока не связан ни с одним из клубов.

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В статье: Криштиану Роналду Челси (Лондон) Жорже Мендеш
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